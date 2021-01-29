Врачевал с 5 утра, построил три школы, называл жену «крокодилом». Неизвестные факты об Антоне Чехове

Источник материала: Tut.by

Каждый день тысячи людей цитируют строки из книг нашего сегодняшнего именинника, даже не подозревая об этом. «На деревню дедушке», «в человеке всё должно быть прекрасно», «лошадиная фамилия», «маразм крепчал», «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Он подарил нам более 300 произведений, его пьесы и по сей день не сходят с мировых театральных подмостков, а также входит в тройку самых экранизируемых в мире авторов (уступая лишь Шекспиру и Диккенсу). Сегодня — 29 января — день рождения прекрасного писателя Антона Павловича Чехова.

— Вам нужна моя биография? Вот она. Родился я в Таганроге в 1860 г. … В 1891 г. совершил турне по Европе, где пил прекрасное вино и ел устриц. Писать начал в 1879 году. Грешил и по драматической части, хотя и умеренно… Из писателей предпочитаю Толстого, а из врачей — Захарьина. Однако все это вздор. Пишите что угодно. Если нет фактов, то замените их лирикою (из письма Антона Чехова своему редактору).

Что ж, автор поскромничал, биография его насыщена интересными событиями куда больше, чем он пытался представить на публике. Итак, Антон Чехов родился в Таганроге в большой купеческой семье.

— Моя фамилия тоже берет свое начало из воронежских недр, из Острогожского уезда. Мой дед и отец были крепостными у Черткова.

В 1841 году дед писателя сам выкупил себя на волю, выкупив также у помещика Черткова и свою семью. Егор Михайлович Чехов был приписан к ростовским мещанам.

Много лет спустя, в 1899-м, своим высочайшим указом император Николай II присвоил писателю титул потомственного дворянина и орден Святого Станислава третьей степени, но Чехов от регалий отказался, посчитав их бесполезными. Его вполне устраивало собственное происхождение.

Но вернемся в его детские годы. В доме Чеховых подрастало аж 6 ребятишек, и бездельничать никому из них не позволялось: пение в церковном хоре, обучение ремеслу и помощь отцу в бакалейной лавке.

Так что, когда ему шестнадцатилетнему пришлось самому зарабатывать себе на жизнь (отец разорился), Антон не растерялся и принялся за работу: занимался репетиторством и начал писать для журналов. Денег хватало не только на содержание самого себя, но и на помощь родителям.

Интересный факт: юного Чехова часто называли «русским богатырем». И неспроста, ведь до своей болезни туберкулезом (от которой он страдал в последние годы жизни) Антон Палыч был плечист и крепок. Однажды известному советскому актеру Юрию Яковлеву предложили померить подлинный чеховский пиджак. Каково было удивление артиста, когда ему — мужчине с ростом под 190 см — одежда классика пришлась как раз впору.

Но и это еще не всё: по свидетельствам современников, знавших Чехова в молодые годы, тот говорил густым и громким басом, а в импровизированных песнопениях ему всегда доставалась басовая партия.

В 1879 году талантливый юноша поступает на медицинский факультет Московского университета имени И.М. Сеченова. В годы учебы жил у брата Ивана в подмосковном Воскресенске (сегодня город Истра), там же, в местной земской больнице, принимал своих первых пациентов, а после окончания университета остался работать уездным врачом. Вскоре его повысили до заведующего звенигородской больницей. Из воспоминаний коллеги — врача П. А. Архангельского:

— Антон Павлович производил работу не спеша, иногда в его действиях выражалась как бы неуверенность; но всё он делал с вниманием и видимой любовью к делу, особенно с любовью к тому больному, который проходил через его руки. Душевное состояние больного всегда привлекало особенное внимание Антона Павловича, и наряду с обычными медикаментами он придавал огромное значение воздействию на психику больного со стороны врача и окружающей среды.

Все это время Антон Чехов ни на день не оставляет литературную работу — каким-то чудом ему удается все совмещать. В основном публикуется под псевдонимом Антоша Чехонте, столь любимым им еще со школьных лет. Но были и другие: исследователи как-то подсчитали, что Чехов пользовался полусотней разных псевдонимов. Человек без селезенки, Акакий Тарантулов, Василий Спиридонов Сволачев, Шиллер Шекспирович Гете — это всё он.

С легкой руки писателя псевдонимы и прозвища получали все окружающие его люди, и не только. Ручного мангуста, привезенного с Цейлона, Чехов прозвал Сволочью. Двух подаренных сестрой такс — Бромом Исаичем и Хиной Марковной. Шкаф со сладостями еще маленький Антоша придумал называть «многоуважаемым и дорогим». А своего лучшего друга — писателя Ивана Бунина — маркизом Букишоном.

К 1885 году Чехов становится очень популярным писателем, произведения которого много и с удовольствием публикуют. Рассказы становятся его визитной карточкой, но автор работает и в других жанрах: пишет серьезные повести и пьесы, 5 лет отдал работе над очень непростой книгой путевых записок о ссыльной колонии и каторге — «Остров Сахалин».

Он много путешествует — и не только на Сахалин: писатель объехал всю западную Европу, пересек Аппенины, поднимался на Везувий, но с не меньшим удовольствием он вернулся домой. Здесь писатель приобретает имение в Подмосковье — Мелихово. Тут он открыл медицинский пункт, где самолично, начиная с 5 утра, лечил больных. Построил три школы, шоссейную дорогу, колокольню и постоянно помогал нуждающимся. Именно в Мелихове Антон Павлович написал свою великолепную «Чайку», а еще — «Дом с мезонином» и десятки других чудесных произведений.

А еще он вывел в Мелихово удивительную породу голубей, над чем позже хохотала вся Москва. Дело было так: во дворе у писателя жили голуби кофейно-белого окраса и точно такого же цвета кошка. Каким-то чудом Чехов внушил своей подруге Щепкиной-Куперник, что всё это не совпадение, а результат селекционной работы. Мол, такие красивые голуби получились от той самой кошки и обычных серых голубей. Позже, когда дама стала рассказывать всем о чеховских голубях, конфуз вышел на всю столицу.

Обострившийся туберкулез вынуждает Чехова покинуть ставшее родным имение: он живет в Ницце, потом в Париже и в конце концов обосновывается Ялте. Там за ним повсюду следовали поклонницы его творчества. Местные газеты называли этих женщин «антоновками» и высмеивали их в своей светской хронике.

А самому Антону было всё равно: как раз в те годы он знакомится со своей будущей женой — примой Московского Художественного театра Ольгой Книппер. Влюбленные были вынуждены жить на два дома. Благодаря этому обстоятельству, эти двое оставили истории более 800 писем и телеграмм, где Чехов дает любимой презабавные прозвища — «милая моя собака», «крокодил души моей» и «каракуля моя».

«Милюся моя, здравствуй! В письме своем ты сердишься, что я пишу тебе помалу. Но зато ведь я пишу тебе часто! <…> Пиши мне почаще, не скупись. За это я тебя награжу, я тебя буду любить свирепо, как араб. Прощай, Оля, будь здорова и весела. Не забывай, пиши и почаще вспоминай твоего Antoine».

Его лебединой песней стала пьеса «Вишневый сад». Летом 1904 года он отправляется подлечить свои несчастные легкие на курорт, расположенный в немецком городке Баденвайлер. Однако местные медики сообщают ему неприятные новости: ухудшилось не только состояние его легких, но и сердца. Все шло к трагической развязке. Из воспоминаний супруги Ольги Книппер-Чеховой:

— Ночью с 1 на 2 июля, Антон Павлович первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. После он велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): «Ich sterbe». Потом повторил для студента или для меня по-русски: «Я умираю». Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: «Давно я не пил шампанского…», спокойно выпил всё до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда.