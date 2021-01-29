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Нефтяной фонд Норвегии заработал $123 млрд за год

29.01.2021 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Государственный пенсионный фонд Норвегии, пополняемый за счет нефтяных доходов государства, получил в 2020 году 123 млрд долларов прибыли.

Второй по величине результат за 25 лет истории фонда увеличил его размер до рекордных 1,3 трлн долларов, или 240 тысяч долларов на каждого из 5,4 миллиона норвежцев, сообщает finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

Доходность фонда составила 10,9% годовых, а основные деньги принесли вложения в технологические компании США.

Будучи одним из крупнейших акционеров Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Alphabet и TSMC, фонд заработал на них более 30 млрд долларов.

В целом портфель из акций 9 тысяч компаний, на которые приходится 70% инвестиций фонда, принес 12%. Доходность вложений в облигации составила 7,5%, тогда как недвижимость принесла 0,1% убытка.

Общий доход в кронах был вторым максимальным с 1998 года, даже несмотря на то, что властям пришлось распечатать фонд из-за пандемии и падения цен на нефть, рассказал Эйстен Ульсен, глава Банка Норвегии, управляющего фондом.

В общей сложности из фонда было изъято 34 млрд долларов, для чего ему пришлось продать часть облигаций из портфеля.

Глобальное подразделение фонда (Statens pensjonsfond Utland, прежнее название - Норвежский нефтяной фонд) является держателем 1,5% всех выпущенных в мире акций.

Государственные вливания в фонд начали производиться в 1996 году за счет нефтяных доходов, чтобы обезопасить зависимую от цен на энергоносители норвежскую экономику от резких потрясений, а также обеспечить стабильности жизни будущим поколениям норвежцев.

 
 
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Государственный пенсионный фонд Норвегии, пополняемый за счет нефтяных доходов государства, получил в 2020 году 123 млрд долларов прибыли.
 
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