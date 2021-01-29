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Реальные доходы россиян в 2020 году упали на 3,5%

29.01.2021 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы минус обязательные платежи - налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д., скорректированные на инфляцию) в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом, говорится в материалах Росстата.

В IV квартале реальные располагаемые доходы упали на 1,7% в годовом выражении, передает ТАСС.

Также Росстат уточнил свои оценки за три квартала 2020 года. Так, в I квартале реальные располагаемые доходы россиян выросли на 1% (предыдущая оценка - 0,7%), во II квартале - упали на 7,9% (8,4%), в III квартале - на 5,3% (4,8%).

Кроме того, Росстат пересмотрел динамику реальных располагаемых доходов населения за 2019 год. Так, в I квартале 2019 года доходы упали на 2,1% (предыдущая оценка - 1,6%), во II квартале - выросли на 0,7% (1%), в III квартале - на 2,5% (2,9%), в IV квартале - на 2,5% (1,8%). При этом итоговая оценка за год не изменилась, то есть рост реальных располагаемых доходов россиян составил 1%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы россиян в 2020 году снизятся на 3% и вырастут на 3% в 2021 году.

 
 
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Реальные располагаемые доходы россиян (доходы минус обязательные платежи - налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д., скорректированные на инфляцию) в 2020 году...
 
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