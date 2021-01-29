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Власти Беларуси отказали Виктору Бабарико в праве на апелляцию

29.01.2021 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти приняли окончательное решение в дальнейшей судьбе Виктора Бабарико – уголовное дело будет рассматривать Верховный суд РБ.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.

Верховный суд изначально планировал рассматривать дело Виктора Бабарико в первой инстанции, что означает отсутствие возможности апелляции.

«Если дело в первой инстанции рассматривает Верховный Суд, то над ним нет апелляционной инстанции. Значит, и права на апелляционное обжалование у обвиняемого в таком случае нет. Поэтому мы, защитники, просили Верховный Суд определить для рассмотрения дела в отношении Виктора Бабарико нижестоящий суд - чтобы обеспечить возможность апелляции, то есть условие справедливого судебного разбирательства», - пояснил Лаевский.

«Вечером 28.01.2021 нас официально уведомили, что Верховный Суд будет рассматривать дело сам», - сообщил адвокат.

 
 
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Белорусские власти приняли окончательное решение в дальнейшей судьбе Виктора Бабарико – уголовное дело будет рассматривать Верховный суд РБ.
 
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