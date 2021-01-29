Общепиту грозит ограничение режима работы













Суть предлагаемых нововведений в том, что если объект общепита продает алкоголь (включая пиво) и находится в жилом доме или общежитии, то режим работы заведения будет ограничен до 23:00.





Также время работы будет ограничено, если отдел милиции решит, что заведение повышает риск криминальной обстановки.





Проект документа требует от бизнеса консолидации и реагирования, иначе 90% ресторанов и баров не смогут работать после 23:00, предупреждает Ассоциация рестораторов.