|
Общепиту грозит ограничение режима работы
Источник материала: Партизан
Ассоциация рестораторов ознакомилась с проектом постановления Совмина «О режиме работы объектов общепита после 23:00 и до 7:00».
Суть предлагаемых нововведений в том, что если объект общепита продает алкоголь (включая пиво) и находится в жилом доме или общежитии, то режим работы заведения будет ограничен до 23:00.
Также время работы будет ограничено, если отдел милиции решит, что заведение повышает риск криминальной обстановки.
Проект документа требует от бизнеса консолидации и реагирования, иначе 90% ресторанов и баров не смогут работать после 23:00, предупреждает Ассоциация рестораторов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ассоциация рестораторов ознакомилась с проектом постановления Совмина «О режиме работы объектов общепита после 23:00 и до 7:00».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)