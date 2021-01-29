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Общепиту грозит ограничение режима работы

29.01.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ассоциация рестораторов ознакомилась с проектом постановления Совмина «О режиме работы объектов общепита после 23:00 и до 7:00».




Суть предлагаемых нововведений в том, что если объект общепита продает алкоголь (включая пиво) и находится в жилом доме или общежитии, то режим работы заведения будет ограничен до 23:00.

Также время работы будет ограничено, если отдел милиции решит, что заведение повышает риск криминальной обстановки.

Проект документа требует от бизнеса консолидации и реагирования, иначе 90% ресторанов и баров не смогут работать после 23:00, предупреждает Ассоциация рестораторов.
 
 
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Ассоциация рестораторов ознакомилась с проектом постановления Совмина «О режиме работы объектов общепита после 23:00 и до 7:00».
 
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