ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На политзаключённых начали новое дело

29.01.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Новое уголовное дело возбуждено против нескольких политзаключённых, сообщает ТГ-канал "Весна" по словам политзаключённого Александра Францкевича.

На Францкевича, а также политзаключённых Акихиро Гаевского-Ханаду, Андрея Чапюка и ещё нескольких человек возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса — "Участие в преступной организации в любой другой форме".

Теперь Францкевича обвиняют по всем трём частям статьи 293 Уголовного кодекса (Организация массовых беспорядков, участие в них, обучение или иная подготовка к участию).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое уголовное дело возбуждено против нескольких политзаключённых, сообщает ТГ-канал "Весна" по словам политзаключённого Александра Францкевича.
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Беларуси отказали Виктору Бабарико в праве на апелляцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by