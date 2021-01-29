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ОМОН пришел во Дворец Независимости. Без масок

29.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сотрудники столичного ОМОН вместе со своими семьями побывали с экскурсией во Дворце Независимости. Там их встретила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

– Закончилось мероприятие памятным фотографирование и оставило у каждого незабываемое впечатление, – сообщает сайт ГУВД.

ОМОН пришел во Дворец Независимости. Без масок
ОМОН пришел во Дворец Независимости. Без масок
ОМОН пришел во Дворец Независимости. Без масок
ОМОН пришел во Дворец Независимости. Без масок
ОМОН пришел во Дворец Независимости. Без масок
ОМОН пришел во Дворец Независимости. Без масок

Напомним в декабре Александр Лукашенко заявил, что никуда не уйдет, пока ему об этом не скажут «последний омоновец и врач настоящий».

«Витя, держись». Вынесли приговор минчанину, которого обвиняли в нападении на сотрудника ОМОНа

 
 
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Там их встретила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
 
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