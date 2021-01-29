ОМОН пришел во Дворец Независимости. Без масок

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Сотрудники столичного ОМОН вместе со своими семьями побывали с экскурсией во Дворце Независимости. Там их встретила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

– Закончилось мероприятие памятным фотографирование и оставило у каждого незабываемое впечатление, – сообщает сайт ГУВД.

























Напомним в декабре Александр Лукашенко заявил, что никуда не уйдет, пока ему об этом не скажут «последний омоновец и врач настоящий».

«Витя, держись». Вынесли приговор минчанину, которого обвиняли в нападении на сотрудника ОМОНа