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ОМОН пришел во Дворец Независимости. Без масок
29.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сотрудники столичного ОМОН вместе со своими семьями побывали с экскурсией во Дворце Независимости. Там их встретила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
– Закончилось мероприятие памятным фотографирование и оставило у каждого незабываемое впечатление, –
Напомним в декабре Александр Лукашенко заявил, что никуда не уйдет, пока ему об этом не скажут «последний омоновец и врач настоящий».
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Там их встретила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
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