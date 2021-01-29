Бабарико отказали в праве на обжалование приговора

Источник материала: Салiдарнасць

Защиту Виктора Бабарико уведомили, что дело банкира сразу будет рассматриваться в Верховном суде. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.

Адвокат написал:

– Следите за руками. Право на апелляционное обжалование приговора – это то, без чего невозможен справедливый суд.

Если дело в первой инстанции рассматривает Верховный Суд, то над ним нет апелляционной инстанции. Значит, и права на апелляционное обжалование у обвиняемого в таком случае нет.

Поэтому мы, защитники, просили Верховный Суд определить для рассмотрения дела в отношении Виктора Бабарико нижестоящий суд – чтобы обеспечить возможность апелляции, то есть условие справедливого судебного разбирательства.

Вечером 28.01.2021 нас официально уведомили, что Верховный Суд будет рассматривать дело сам. В праве на апелляционное обжалование приговора Виктору Бабарико отказано.

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