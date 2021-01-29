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Фотожабы: «Крепко к окнам клейте»
29.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
Избирательность дня. Брестский «Рух» полетин на сбор в Турцию. А для БАТЭ Минпорта выезд не согласовало
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«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
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