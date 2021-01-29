СМИ: Меган Фокс выходит замуж за молодого рэпера

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская актриса Меган Фокс удивила поклонников: звезда приняла предложение руки и сердца от своего нового парня - рэп-музыканта Machine Gun Kelly.

Не успел весь мир отойти от новости о тайной свадьбе звезды Playboy Памелы Андерсон и ее телохранителя, как стало известно о новой помолвке. Точнее, о явном намеке на неизбежное. Судя по всему, в 2021 году свадебные колокола прозвучат для 34-летней Фокс и 30-летнего Колсона Бейкера, известного как Machine Gun Kelly.

И хотя отношениям знаменитостей нет даже года и они редко балуют фанатов совместными выходами, на безымянном пальце Фокс сверкает бриллиантовое кольцо, об этом сообщили репортеры издания Daily Mail.

Судя по всему, Фокс полностью пережила свой бракоразводный процесс и готова снова попробовать себя в роли примерной жены.

Роман музыканта и актрисы начался совсем недавно и даже стали своеобразным катализатором для развода Фокс с Брайаном Остином. Актриса была замужем за звездой сериала "Беверли Хиллз, 90210" и даже родила от него трех сыновей.

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