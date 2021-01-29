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СМИ: Меган Фокс выходит замуж за молодого рэпера
29.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская актриса Меган Фокс удивила поклонников: звезда приняла предложение руки и сердца от своего нового парня - рэп-музыканта Machine Gun Kelly.
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И хотя отношениям знаменитостей нет даже года и они редко балуют фанатов совместными выходами, на безымянном пальце Фокс сверкает бриллиантовое кольцо, об этом сообщили репортеры издания Daily Mail.
Судя по всему, Фокс полностью пережила свой бракоразводный процесс и готова снова попробовать себя в роли примерной жены.
Роман музыканта и актрисы начался совсем недавно и даже стали своеобразным катализатором для развода Фокс с Брайаном Остином. Актриса была замужем за звездой сериала "Беверли Хиллз, 90210" и даже родила от него трех сыновей.
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Не успела сексуальная звезда "Трансформеров" прийти в себя после развода с мужем, как на ее пальце появилось помолвочное кольцо от бойфренда.
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