Как и у Началовой: вдова Грачевского честно рассказала о его болезни

Источник материала: Sputnik Беларусь

Молодая вдова создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского сделала откровенное признание: о последних днях жизни любимого Екатерина Белоцерковская рассказала в эфире ток-шоу "Пусть говорят".

Вдова Грачевского впервые после похорон дала интервью на телевидении.

Создатель легендарного киножурнала ушел из жизни 14 января, но слухи о его смерти до сих пор не утихают в сети, а его избранница перестала есть и спать , а также, по словам близких, переживает финансовые трудности.

Теперь же Белоцерковская смогла взять себя в руки и появилась в студии ток-шоу "Пусть говорят", где расставила все точки над i и честно рассказала о последних днях Грачевского.

По словам актрисы, она просто не могла заставить супруга обратиться к врачам: он игнорировал просьбы пойти на КТ и руководствовался мнением "доктора по телефону", который посоветовал не прибегать к этой мере. На обследование Грачевский попал в самый последний момент, когда болезнь была в запущенной стадии.

"КТ показало 75% поражения. Он, когда узнал, почернел. Еще потому? что видел, как я шла с результатами - меня трясло", - вспомнила вдова.

В этот же день режиссера забрали в больницу: через 10 дней он даже пошел на поправку и начал подбадривать возлюбленную. Но позже худрука перевели в реанимацию: у него отказали почки. Самыми страшными для Белоцерковской, по ее признанию, стали слова врача в день смерти Грачевского: у режиссера развился сепсис.

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