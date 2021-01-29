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Как и у Началовой: вдова Грачевского честно рассказала о его болезни
29.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Молодая вдова создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского сделала откровенное признание: о последних днях жизни любимого Екатерина Белоцерковская рассказала в эфире ток-шоу "Пусть говорят".
Вдова Грачевского впервые после похорон дала интервью на телевидении.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Создатель легендарного киножурнала
Теперь же Белоцерковская смогла взять себя в руки и появилась в студии ток-шоу "Пусть говорят", где расставила все точки над i и честно рассказала о последних днях Грачевского.
По словам актрисы, она просто не могла заставить супруга обратиться к врачам: он игнорировал просьбы пойти на КТ и руководствовался мнением "доктора по телефону", который посоветовал не прибегать к этой мере. На обследование Грачевский попал в самый последний момент, когда болезнь была в запущенной стадии.
"КТ показало 75% поражения. Он, когда узнал, почернел. Еще потому? что видел, как я шла с результатами - меня трясло", - вспомнила вдова.
В этот же день режиссера забрали в больницу: через 10 дней он даже пошел на поправку и начал подбадривать возлюбленную. Но позже худрука перевели в реанимацию: у него отказали почки. Самыми страшными для Белоцерковской, по ее признанию, стали слова врача в день смерти Грачевского: у режиссера развился сепсис.
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Актриса появилась в студии Первого канала и раскрыла подробности заболевания худрука "Ералаша", а также детали последних дней его жизни.
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