Браконьеры застрелили четырех лосей, включая беременную самку. Заработали огромный штраф и уголовку

Источник материала: Onliner

Сезон охоты на взрослых особей лося закрылся еще в прошлом году. Охотиться в январе разрешено только на сеголетков. Самки сейчас вынашивают потомство. Обычно у лосихи рождается всего один детеныш, а беременность длится почти как у людей — 7 с половиной месяцев. Но браконьеры этими правилами пренебрегают. На Витебщине произошло сразу два инцидента: в одном из них замешаны пять человек, в другом — как минимум двое. Об этом сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Останки самки и сеголетка обнаружили 10 января недалеко от дороги Освея — Беляны в Верхнедвинском районе. В лесу нашли пули от нарезного оружия, следы обуви, автомобиля и другие улики. Браконьеры к тому времени уже скрылись. Но спустя несколько дней их все же нашли: подозреваемыми оказались пять человек, трое из них были родственниками. Все они признали вину.

Как оказалось, в этой браконьерской бригаде были распределены роли: один из родственников застрелил лосей, затем все трое занялись разделкой, еще двое в это время следили за ближайшими перекрестками. Сейчас четверо подозреваемых находятся в изоляторе, а пятый сотрудничает со следствием. Изъят карабин и два автомобиля.

Браконьерам придется расстаться с немалой денежной суммой: плата по возмещению вреда, причиненного природе, составит более 26 тысяч рублей. Причем за нерожденного лосенка счет идет как за взрослого. Плюс к этому — наказание по уголовной статье.

В соседнем Шарковщинском районе к добыче лосей причастны также несколько человек. Двое из них уже известны. Житель деревни Подлипки 25 января был замечен рейдовой группой Браславской МРИ, когда на тракторе выезжал из леса. Недалеко от того места инспекторы нашли останки двух лосей. Тракториста разыскали в деревне и опросили. Мужчина признался, что привез домой мясо двух взрослых особей, в том числе голову трофейного самца с рогами. Забрать мясо его попросил знакомый охотник, который приезжает из столицы в соседнюю деревню.

В доме у охотника обнаружили одежду, обувь и рюкзак со следами крови, его заподозрили в незаконной добыче животных и задержали. Любопытно, что 47 кг свежей лосятины нашли и у родственника охотника в той же деревне. Еще около 180 кг мяса (как раз недостающие части двух туш) «всплыли» на следующий день на обочине дороги у деревни Бортники — в 4 км от места добычи.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Причиненный вред составил 17,4 тысячи рублей, немало придется заплатить и за добычу трофея. Трактористу за транспортировку мяса также грозит уголовная статья. В его доме к тому же обнаружили незарегистрированное ружье. За это он получит дополнительный штраф.