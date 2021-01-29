|
Утро в Малиновке: МКАД сигналит во всю мощь
Источник материала: Хартия'97
Утро в Малиновке: МКАД сигналит во всю мощь
Минские партизаны показали, как встречать новый день Революции.
Как правильно встречать новое утро Революции?
Партизаны столичной Малиновки провели и показали, как надо. МКАД сигналит во всю мощь.
Видео бодрой утренней акции опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минские партизаны показали, как встречать новый день Революции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)