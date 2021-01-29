Источник материала: Хартия'97

Продолжаем борьбу! 29.01.2021, 8:55

фото: Дмитрий Ловецкий

Нас — миллионы, он — один.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам в 174-й день протестов:

— Доброе утро, друзья!

Сегодня мы встречаем 174-й день протестов!

У нас украли нашу победу. У нас украли свободу. Фашистский режим узурпатора пытается сделать все возможное, чтобы удержаться на своем троне.

Продолжаем борьбу!

Выходим на улицы и проводим акции протеста всех возможных форматов. Каждый день мы наносим удары по таракану и его фашистской хунте!

Обсуждайте актуальные проблемы, стройте планы и вырабатывайте стратегию сопротивления на дворовых собраниях.

Также не забываем про задержанных товарищей и политических заключенных! Поддерживайте друг-друга на судах, пишите письма узникам режима.

Нас - миллионы! Он - один!

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