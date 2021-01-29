ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Продолжаем борьбу!

29.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Продолжаем борьбу!

  • 29.01.2021, 8:55
Продолжаем борьбу!
фото: Дмитрий Ловецкий

Нас — миллионы, он — один.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам в 174-й день протестов:

— Доброе утро, друзья!

Сегодня мы встречаем 174-й день протестов!

У нас украли нашу победу. У нас украли свободу. Фашистский режим узурпатора пытается сделать все возможное, чтобы удержаться на своем троне.

Продолжаем борьбу!

Выходим на улицы и проводим акции протеста всех возможных форматов. Каждый день мы наносим удары по таракану и его фашистской хунте!

Обсуждайте актуальные проблемы, стройте планы и вырабатывайте стратегию сопротивления на дворовых собраниях.

Также не забываем про задержанных товарищей и политических заключенных! Поддерживайте друг-друга на судах, пишите письма узникам режима.

Нас - миллионы! Он - один!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нас — миллионы, он — один.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Втягивают в политику ничего не понимающих детей». Мнение о том, что молодежь смелее и свободнее, чем мы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by