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Посол Германии выдвинул жесткие требования на встрече в белорусском МИД

29.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Посол Германии выдвинул жесткие требования на встрече в белорусском МИД

  • 29.01.2021, 8:32
  • 1,311
Посол Германии выдвинул жесткие требования на встрече в белорусском МИД

Все политзаключенные должны быть немедленно освобождены.

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с послом ФРГ в Беларуси Манфредом Хутерером. Как сообщила пресс-служба немецкого посольства, речь в том числе шла и об освобождении политзаключенных, пишет tut.by.

— Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-германского сотрудничества и обсудили перспективы его развития, — довольно сухо сообщила о встрече пресс-служба белорусского МИД.

Пресс-служба посольства конкретизирует, что Манфред Хутерер воспользовался возможностью и поднял вопрос о политзаключенных. В частности, он потребовал их освободить, прекратить репрессии против мирных демонстрантов и активистов, а также начать настоящий диалог между властью и гражданским обществом.

Также посол высказался за ускорение аккредитации представителей немецких СМИ в Беларуси.

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Все политзаключенные должны быть немедленно освобождены.
 
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