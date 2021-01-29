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В Литве новобранцев в армию выбирают с помощью электронной лотереи

29.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве новобранцев в армию выбирают с помощью электронной лотереи

Схема призыва новобранцев в литовскую армию у самих литовцев вызывает недоумение и недоверие. Будущих солдат выбирают случайным образом с помощью электронной лотереи.

Такой подход к вербовке в Литве уже привёл к появлению в армии лиц с преступными наклонностями. Инциденты с участием военных происходили в Литве в 2020 году регулярно. В итоге всё это создаёт серьезную угрозу общественной безопасности и ведет к потере доверия к литовской армии в обществе. Кроме того, вместе со здоровыми и сильными призывниками армия получает и слабых, неподготовленных к службе рекрутов. А учитывая, что проверить результаты лотереи невозможно, высока вероятность коррупционной составляющей. Среди молодых литовцев престиж военной службы катастрофически падает.

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Схема призыва новобранцев в литовскую армию у самих литовцев вызывает недоумение и недоверие. Будущих солдат выбирают случайным образом с помощью электронной...
 
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