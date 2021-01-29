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Продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил

29.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается комплексная проверка боеготовности белорусских Вооруженных Сил. Военные комиссариаты проводят мобилизацию.

На этом этапе будет призвано порядка 300 человек. Отработают снятие с хранения вооружения, военной техники, проверка технического состояния. Проверяют и степень готовности личного состава из запаса.

Танковые подразделения на Обуз-Лесновском и Борисовском полигонах отрабатывают ведение огня танковой артиллерией. Непростые погодные условия затрудняют действия, тем не менее, подразделения успешно выполняют поставленные задачи.

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Продолжается комплексная проверка боеготовности белорусских Вооруженных Сил. Военные комиссариаты проводят мобилизацию. На этом этапе будет призвано порядка 300...
 
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