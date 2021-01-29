В результате утечки жидкого азота на птицефабрике в США погибли 6 человек

Источник материала: ОНТ

В Гейнсвилле (Джорджия, США) на местной птицефабрике произошла утечка жидкого азота. В результате инцидента погибли шесть человек, еще нескольких работников предприятия госпитализировали. Об этом информирует ABC7.

Авария произошла 28 января около 10 часов утра по местному времени. На месте скончались пять рабочих, еще один умер в больнице. В ближайшую церковь эвакуировали около 130 человек, их осмотрели на предмет травм, некоторых работников птицефабрики госпитализировали.

При устранении утечки травмы получили четверо пожарных.

Фото: ABC7

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram