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В результате утечки жидкого азота на птицефабрике в США погибли 6 человек

29.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В результате утечки жидкого азота на птицефабрике в США погибли 6 человек

В Гейнсвилле (Джорджия, США) на местной птицефабрике произошла утечка жидкого азота. В результате инцидента погибли шесть человек, еще нескольких работников предприятия госпитализировали. Об этом информирует ABC7.

Авария произошла 28 января около 10 часов утра по местному времени. На месте скончались пять рабочих, еще один умер в больнице. В ближайшую церковь эвакуировали около 130 человек, их осмотрели на предмет травм, некоторых работников птицефабрики госпитализировали.

При устранении утечки травмы получили четверо пожарных.

Фото: ABC7

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В Гейнсвилле (Джорджия, США) на местной птицефабрике произошла утечка жидкого азота. В результате инцидента погибли шесть человек, еще нескольких работников...
 
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