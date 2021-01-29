В Киеве вслед за «тарифными» майданами прошёл «налоговый»

Источник материала: ОНТ

Очередной Майдан, на этот раз «налоговый», прошёл в Киеве. На акцию со всей страны съехались предприниматели – они требуют расширения помощи пострадавшему от пандемии бизнесу и упрощения системы налогообложения.

Митингующие колонной направились к зданию Конституционного суда, затем к представительствам ЕС и США. Движение по главной улице столицы местами полностью перекрыли. Акции предпринимателей проходят на фоне протестов, которые направлены против повышения тарифов ЖКХ. Участники «тарифных майданов» регулярно митингуют в Киеве, Полтаве, Житомире, Харькове и Херсоне, перекрывают трассы и дороги. Верховная Рада пока не сделала никаких внятных заявлений относительно тарифной политики. А глава Минэнерго Украины призвал людей «потерпеть» драконовские тарифы на газ до марта.

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