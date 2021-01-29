Умер народный артист СССР Василий Лановой

Источник материала: ОНТ

Народный артист СССР Василий Лановой умер в возрасте 87 лет. Об этом в Instagram проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточняет ТАСС, ранее артист был госпитализирован с COVID-19. Впоследствии его перевели в реанимацию.

Василий Лановой запомнился зрителям по самым знаковым для кинематографа СССР ролям. Среди них капитан Грей в киноленте «Алые паруса», Олег Тулин из «Иду на грозу», Вронский в «Анне Карениной». И конечно, обаятельный Иван Варавва из эпического кинофильма «Офицеры». В фильмографии Василия Семеновича – более 50 образов.

Одной из главных своих работ Лановой считал участие в создании знаменитого документального сериала «Великая Отечественная». Диктор за кадром говорит именно его голосом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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