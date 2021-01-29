В Польше вступил в силу закон о запрете абортов – люди вышли на улицы с протестами

Источник материала: ОНТ

В Польше очередная волна протестов. Снова города в огне, люди жгут файеры и блокируют улицы.

Катализатором беспорядков, как и осенью прошлого года, стал закон о запрете абортов, накануне он вступил в силу. Кроме того, протестующие выражают недовольство экономической, социальной и аграрной политикой руководства Польши. Жесткие карантинные меры привели к ухудшению качества жизни. В Варшаве митингующие маршем прошли по центру города, заблокировав ключевые перекрёстки. У здания Конституционного суда собралось несколько тысяч человек. Толпа полностью игнорирует предупреждения властей о запрете массовых сборищ из-за пандемии.

В Ереване также неспокойно. Здесь протестующие накануне попытались штурмовать здание правительства. Толпа требовала задержать премьер министра – народ не может простить Пашиняну сдачи Нагорного Карабаха, и обвиняет его в тяжелой экономической ситуации. Попытку прорваться в здание пресекли усиленные наряды полиции, задержаны около 30 человек.

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