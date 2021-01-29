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Новый бюджетный кроссовер Renault Kiger: представлена серийная версия

29.01.2021 09:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как и ожидалось, представленный прошлой осенью в статусе шоу-кара субкомпактный кроссовер Renault Kiger превратился в серийный автомобиль. Производство новинки налаживается на заводе альянса Renault-Nissan в окрестностях индийского города Ченнаи, где также выпускается соплатформенная модель Nissan Magnite.


Серийный Kiger оказался близок к концепту, но, разумеется, выглядит проще. У товарной машины нет световых полос над радиаторной решеткой, обвес без ярко-зеленых элементов, привычные корпуса боковых зеркал и 16-дюймовые колесные диски вместо 19-дюймовых у шоу-кара.


Длина Kiger, который весит без малого тонну, составляет 3991 мм — для владельцев таких машин в Индии предусмотрены существенные льготы. Колесная база достигает 2500 мм, а заявленный дорожный просвет — 205 мм. Объем багажника равен 405 л и 875 л со сложенными сиденьями заднего ряда, а еще «паркетник» располагает 10,5-литровым перчаточным ящиком.


Из особенностей оснащения самых богатых комплектаций Kiger — многофункциональный руль, 7-дюймовый дисплей комбинации приборов и мультимедиасистема с 8-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема Arkamys с 8 динамиками, камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, климат-контроль и атмосферная подсветка салона.


Как и в случае с родственным Magnite, в основу Kiger легла простая переднеприводная платформа CMF-A. Моторчики под капотом с тремя цилиндрами и объемом 1 л — это атмосферный вариант мощностью 72 л. с. и турбоверсия с отдачей 100 л. с. (крутящий момент — 96 Нм и 160 Нм соответственно). Базовому мотору полагаются 5-ступенчатые коробки — «механика» или «робот», а для турбированного варианта помимо «механики» предложат вариатор.


На рынок Индии Kiger должен выйти в ближайшее время. Стоимость пока называется ориентировочная — от 7500 долларов в пересчете. Впоследствии Kiger начнут поставлять и в другие развивающиеся страны.

 
 
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Представленный прошлой осенью в статусе шоу-кара субкомпактный кроссовер Renault Kiger превратился в серийный автомобиль. Производство новинки налаживается на заводе...
 
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