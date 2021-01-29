Умер нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен

Источник материала: Tut.by

Нидерландский химик, лауреат Нобелевской премии Пауль Крутцен умер в возрасте 87 лет. Об этом, как пишет ТАСС , в четверг сообщило Общество научных исследований имени Макса Планка, в Институте химии которого работал ученый.



Фото: wikimedia.org

«[Мы] очень огорчены смертью пионера исследований в области климатических изменений и лауреата Нобелевской премии по химии 1995 года Пауля Крутцена, бывшего директора Института химии Макса Планка», — говорится в сообщении организации в Twitter .

Крутцен исследовал озоновые дыры в атмосфере. Он обнаружил, что оксиды азота разрушают слой стратосферного озона, защищающий Землю от ультрафиолетового излучения Солнца. В 1995 году за это открытие он совместно с Марио Молиной (1943−2020) и Роуландом Шервудом (1927−2012) получил Нобелевскую премию по химии.

В 1999 году Крутцен был избран иностранным членом Российской академии наук.