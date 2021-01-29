Навальный призвал россиян продолжать протесты

Источник материала: АФН

Находясь под арестом в московском СИЗО "Матросская тишина", Алексей Навальный обратился к своим сторонникам, призвав их продолжать уличные протесты.

"Выходите и дальше, ничего не бойтесь. Никто не хочет жить в стране, где царят произвол и коррупция", - заявил Навальный.

По словам оппозиционера, "расследование про дворец Путина посмотрело уже 100 миллионов, и 2% этих зрителей, вышедших на улицу, будет достаточно, чтобы привести в чувство всех завсегдатаев аквадискотеки", передает DW.

"Я приветствую и обнимаю всех, кто понял эту простую математику, и в субботу вышел на улицу, помня о своих правах и забыв о своем страхе", - говорится в обращении. Новые акции в поддержку Навального намечены на 31 января.