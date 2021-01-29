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Жители Беларуси требуют объяснить, почему из законов массово вычеркивают слова «Республика Беларусь»

29.01.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этой особенности нормотворчества последнего периода мы сообщали вчера.

На портале «Удобный город» собирают подписи под петицией с требованием объяснить, с какой целью происходит исключение слов «Республика Беларусь» из текстов нормативно-правовых актов. Ее собираются направить в Совет Министров и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. За 10 дней с момента создания этого обращения под ним подписались больше 1 300 человек.

Авторы петиции предполагают, что это может быть связано с созданием и развитием Союзного государства.
 
 
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Об этой особенности нормотворчества последнего периода мы сообщали вчера.
 
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