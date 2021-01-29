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Жители Беларуси требуют объяснить, почему из законов массово вычеркивают слова «Республика Беларусь»
Источник материала: Партизан
Об этой особенности нормотворчества последнего периода мы
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Авторы петиции предполагают, что это может быть связано с созданием и развитием Союзного государства.
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Жители Беларуси требуют объяснить, почему из законов массово вычеркивают слова «Республика Беларусь»
Об этой особенности нормотворчества последнего периода мы сообщали вчера.
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