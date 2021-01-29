Жители Беларуси требуют объяснить, почему из законов массово вычеркивают слова «Республика Беларусь»

На порталесобирают подписи под петицией с требованием объяснить, с какой целью происходит исключение слов «Республика Беларусь» из текстов нормативно-правовых актов. Ее собираются направить в Совет Министров и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. За 10 дней с момента создания этого обращения под ним подписались больше 1 300 человек.