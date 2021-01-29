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«Белорусские власти не знают российской присказки: коготок увяз — всей птичке пропасть»

29.01.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политический обозреватель Класковский – об усугублении транзитной зависимости от России.



– Уже в нынешнем году 2 млн тонн белорусского бензина, мазута, газойля и масла должно пойти на экспорт через Россию, – пишет Класковский. – Раньше этот поток шел через порты стран Балтии, прежде всего — литовскую Клайпеду, латвийские Вентспилс и Ригу.

Бурные события прошлого года сильно повлияли на внешнеполитический и внешнеэкономический курс белорусского руководства.

Год назад между Беларусью и Россией бушевала очередная нефтяная война, Лукашенко говорил, что мы не будем ползать на коленях перед Москвой и станем искать альтернативы. Договорились о поставках нефти даже с Америкой.

Намного раньше белорусское руководство обнародовано план диверсификации экспорта по принципу трех третей (чтобы он поровну распределялся между Россией, ЕС и остальным миром).

На практике это означало, что нужно уменьшить долю России, тем самым ослабив чрезмерную привязку к ней, которая особенно болезненно аукалась в периоды конфликтов между заклятыми союзниками.

Но когда после выборов 9 августа в Беларуси грянули массовые протесты, Лукашенко мгновенно забыл о своих гордых антиимперских спичах, запросил помощи у Владимира Путина и тем самым поставил свой режим в еще большую зависимость от Кремля.

Эту зависимость усиливает и ссора Минска с Западом, который ввел санкции и явно не намерен больше давать деньги.

Из соображений сохранения власти и под влиянием эмоций (отомстить за санкции соседям — членам ЕС, и особенно бегущим впереди паровоза литовцам) белорусское руководство своими же руками через смену маршрутов экспорта нефтепродуктов усиливает привязку своей страны к России.

Между тем вся история так называемой братской интеграции состоит из эпизодов взаимного «кидалова».

И где гарантия, что через какое-то время, когда Беларусь в плане экспорта нефтепродуктов сожжет мосты со странами Балтии, Москва не скажет: знаете, а мы вот подумали, что чересчур жирно вам такие скидки давать. Держите новый тариф, посерьезнее.

И куда тогда деваться незадачливому белорусскому партнеру? Капкан.

Москва уже не раз прижимала Минск, используя его нефтяную, газовую и прочую зависимость.

Теперь белорусские деятели, как видим, собственноручно усугубляют еще и транзитную зависимость от восточной соседки с ее великодержавными повадками. Видимо, не знают российской же присказки: коготок увяз всей птичке пропасть.
 
Теги: Минск
 
 
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Политический обозреватель Класковский – об усугублении транзитной зависимости от России.
 
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