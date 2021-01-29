Звезде Барселоны Лионелю Месси не платят зарплату (Фото: ЕРА)

Испанский футбольный клуб Барселона на грани банкротства. Долги клуба выросли до 1,2 млрд евро, а ведущим игрокам клуба, включая Лионеля Месси, не выплатили зарплату за последние полгода, сообщает испанское издание El Mundo.

В издании уточняют, что зарплату игрокам в Барселоне платят два раза в год сразу за шесть месяцев: в июне и декабре. Последнюю выплату задержали, и перенесли на февраль. 74% доходов Барселоны идет на выплату зарплат игрокам,finance.liga.net