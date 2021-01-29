Ковальчук о зарплатах футболистов: Романовская получает 300 белорусских в месяц. Думаете, у нее вид спорта легкий?

















"Прессбола" Сергей Лисичкин подготовил стенограмму выступления министра спорта Сергея Ковальчука, в которой чиновник среди прочего заявил, что считает зарплаты футболистов необоснованно высокими. Главный редакторСергей Лисичкин подготовил стенограмму выступления министра спорта, в которой чиновник среди прочего заявил, что считает зарплаты футболистов необоснованно высокими.





- Славные времена, когда мы занимали 38-е место в мировом рейтинге, сборная Георгия Кондратьева выступала на Олимпиаде, БАТЭ обыгрывал "Баварию", закончились. Восемь последних лет — путь в никуда. Успехов нет. Все развалено. Бардак и загнивающее болото — грубо, но наиболее близко по смыслу. К чему мы пришли, куда скатились?





С 1 января у футбола новая жизнь. Он перестал быть в списке приоритетных видов спорта. Это не значит, что он перестает быть дотируемым со стороны государства. Но финансирование сократится на 70 процентов. И это больно ударит по бюджетам наших клубов. Нужно будет пересматривать контракты. Если раньше человек за 30 тысяч белорусских рублей в месяц проигрывал на своем поле молдаванам, то теперь пусть за сумму в три раза меньше постарается обыграть соперника гораздо более серьезного. Не нравится такая постановка вопроса? Пожалуйста, пусть отправляется туда, где его оценят повыше.





Вот вижу здесь Вергеенко. Михаил Никифорович, вы же ведь, когда выиграли чемпионат СССР, готовились к сезону в Стайках, так? И никто не помешал выиграть золото. А еще Вергеенко и не снилась зарплата нынешних игроков. Они и на машинах классных ездят, и кафе открывают. А чего мелочиться? Жизнь удалась…





Та же чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская получает 300 белорусских в месяц. Думаете, у нее вид спорта легкий? Зайдите на тренировку — ни одного человека без перелома нет.





Время льгот прекращается. Чем футболисты лучше тех же гимнасток-"художниц"? Я прихожу на работу в восемь — у них тренировка в разгаре. И как итог — множество медалей на всех турнирах. Гребцы с семи утра на воде. Гандболисты на чемпионате мира вошли в двадцатку лучших. Именно такая задача стоит перед нашими игровыми командами: быть в числе 25 первых в мире.



