Политический капитал Тихановской: у неё вместо штаба клуб из тех, кто только пользуется её символическим капиталом, не приращивая его

Светлана Тихановская в мае 2020 года получила символический капитал своего мужа Сергея Тихановского. По белорусским меркам это был не малый капитал уже в мае, но к августу Светлана смогла нарастить его на несколько порядков,методолог и политический аналитик

Кроме того, в результате слияний и поглощений она получила в своё распоряжение капиталы Бабарико и Цепкало.

По состоянию на 9 августа Тихановская имела самый большой символический (политический) капитал в Беларуси.

Причём, самый большой не только по состоянию на 2020 год, но и за весь период существования независимой Беларуси. Даже символический капитал Лукашенко по состоянию на 1994-96 годы был меньше.

- Бренд. Этот бренд ей подарила Лидия Ермошина по ошибке. Она оказалась единственным зарегистрированным кандидатом, который мог быть раскручен в национальном масштабе.





- Команду маркетологов и пиарщиков, доставшихся от штаба Бабарики, которые смогли капитализировать выдающуюся находку - трио: Мария Колесникова - Вероника Цепкало - Светлана Тихановская. Как бы ни были прекрасны Мария и Вероника тем летом, всё было капитализировано под брендом Светланы.





- Миллионы голосов избирателей. Здесь снова приходится прибегать к аналогиям. "Выборы" не состоялись. Голоса никто не считал, поэтому невозможно измерить электоральный (политический) капитал на метрической шкале - в цифрах поданных голосов. Здесь работает принцип аукциона, и измерение по шкале порядка - Светлана получила больше всех. И все знали, что больше всех, но никто не знал, сколько именно. А поскольку "выборы" в Беларуси фальсифицировались всегда, и в советские времена, и потом, но ни разу никто не обгонял Лукашенко, то этот качественный результат сработал на резкое приращение символического капитала Тихановской.





- Многотысячные протесты начиная с дня голосования. Дело в том, что в идеологии старой оппозиции делалась ставка на 100000 людей на улицах. 9, 10 августа и в последующие дни на улицы выходило в 2-3 раза больше людей. Капитал Тихановской продолжал расти. И в сентябре достиг максимума.





- Символический капитал Светланы Тихановской в сентябре 2020 года стал международным. На него сработала беларусская диаспора, подключились мировые лидеры.

Что происходит с капиталом, когда он достигает максимальных показателей?

Тут приходится иметь дело с двойной теоремой Котельникова (Найквиста-Шеннона) в интерпретации Павел Фадеев.

Если продолжать деятельность в том режиме, который был до достижения максимума, то процесс замедляется, и капитал перестаёт расти, давать прибавочную ценность.

Необходимо переходить на другой уровень, менять содержание деятельности.

Но этого не произошло.

И накопленный Тихановской символический капитал начал таять.

Нужно вспомнить, что Светлана Тихановская щедро делилась своим капиталом.

Уже в августе она диверсифицировала свой капитал, инициировав создание Координационного совета.

Но те, с кем она поделилась своим капиталом, обошлись с ним совершенно бездарно.

КС не только не смог прирастить полученный капитал, но растратил почти всё, что получил.

Немного иначе поступил с частью доставшегося в его распоряжение капитала Павел Латушко.

Он единственный из членов президиума КС смог нарастить свою часть символического капитала и стал вторым после Светланы Тихановской политиком в оппозиции режиму.

Он смог нарастить свой капитал, но не общий капитал под брендом Тихановской.

Сейчас есть бренд Латушко и бренд Тихановской, но нет синергии, взаимного усиления этих брендов и частей капитала.

Когда после достижения максимума капитал начинает таять, начинается "борьба за наследство".

Появляются желающие получить свою долю от оставшейся суммы, и они могут думать, что смогут распорядится своей долей лучше, чем сам владелец.

Ещё одна неприятность на этом этапе - это плохой менеджмент. Вместо выхода на новый уровень менеджмент пытается выжать всё, что можно из старых форм деятельности, не замечая, что эта деятельность уже перестала приносить прибавочную ценность.

Что мы имеем на момент января 2021 года?

По методике Computer Assisted Web Interview (CAWI) британский институт Chatham House (The Royal Institute of International Affairs) зафиксировал перемещение Светланы Тихановской с первого места по популярности в ноябре 2020 года на пятую позицию в январе 2021.





Конкретные цифры не имеют принципиального значения, важна динамика. Символический капитал Светланы Тихановской стремительно падает.

И продолжит падать, если не будет найдено решение проблемы Фадеева.

Что это означает для нашей революции и её динамики?

Светлана Тихановская - символ революции.

Конкретный символ конкретной революции.





Если её символический капитал будет таять и растрачиваться, то он не может перейти к кому-то другому, пока не закончится эта конкретная революция. Никто не сможет приватизировать бренд Тихановской. И она не может никому передать свою символическую власть.

Эта власть возникла из разных факторов летом 2020 года, но один фактор системообразующий - поданные за Светлану голоса избирателей. Ни Бабарико, ни Колесникова, ни Латушко не имеют этого в своём распоряжении. Это есть только у Тихановской, и это фундаментальный фактор.

В определённых рамках, этот фактор позволяет конвертировать символический капитал в юридическую легитимность.

Только Светлана Тихановская может инициировать переговорный процесс с сохраняющим силу режимом.

И никто не может её заменить в этом качестве.

Только она может вести переговоры в ситуации двоевластия, и добиваться компромиссных договорённостей с режимом, вести процесс к формированию временного правительства.

Если за стол переговоров с нашей стороны сядет кто-то другой (Латушко, ... кто угодно), то режим потребует капитуляции. Именно к этому ведёт афера Воскресенского и Ланкина.

Итак, символический, социальный, политический капитал Тихановской стремительно тает.

Вопрос только в том, когда он закончится.

Если не вывести революционный процесс на новый уровень, то оставшегося капитала Тихановской хватит только до весны (25 марта - критическая символическая дата).

Но сейчас капитал ещё есть. И этим нельзя пренебрегать.

Этим капиталом необходимо пользоваться для получения прибавочной ценности - для достижения победы революции.

Для этого нужно перестать делать то, что делали, и запустить новые процессы.

Светлана Тихановская - выдающийся человек. Я не перестаю ею восхищаться. Но она может то, что может. Она уже смогла почти невозможное.

Дальше дело за менеджментом, за штабом. А у неё вместо штаба клуб из тех, кто только пользуется её символическим капиталом, не приращивая его.

Ну, как-то так. Времени осталось совсем немного.