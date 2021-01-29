Беларусь рассчитывает на поставку препарата от COVID-19 из Китая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Китайская вакцина. В Беларуси рассчитывают на бесплатную поставку препарата «Синовак». Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает телеканал «МИР 24».

Сейчас в стране идет активная вакцинация российским препаратом «Спутник V» . Страны договорились о его поставках в январе, феврале и марте – объемом до 200 тысяч доз. В ближайшее время Беларусь должна выйти на локализацию производства российской вакцины.

«Мы очень плотно работаем с нашими российскими партнерами. Уже поставлена первая партия. По-моему, порядка 20 тысяч доз. Мы плотно работаем с китайскими партнерами и в ближайшее время Китай готов предоставить определенную партию вакцины безвозмездно, и есть договоренность и понимание того, что нам будет оказана помощь в закупке», – отметил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

По словам министра иностранных дел Беларуси, Минск рассматривает и другие предложения от производителей вакцины.