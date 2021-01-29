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Беларусь рассчитывает на поставку препарата от COVID-19 из Китая
29.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Китайская вакцина. В Беларуси рассчитывают на бесплатную поставку препарата «Синовак». Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает телеканал «МИР 24».
Сейчас в стране идет активная вакцинация российским препаратом
По словам министра иностранных дел Беларуси, Минск рассматривает и другие предложения от производителей вакцины.
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Сейчас в стране идет активная вакцинация российским препаратом «Спутник V». Страны договорились о его поставках в январе, феврале и марте - объемом до 200 тысяч доз.
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