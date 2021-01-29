В Москве стартовало производство нового Duster

Источник материала: Onliner

Заждались мы, конечно, нового «Дастера». Но уже скоро поклонники недорогих внедорожников получат возможность приобрести эту модель. В Москве на заводе «Renault Россия» стартовало производства Renault Duster второго поколения. В Европе машина (под брендом Dacia) дебютировала еще в 2017-м.





Российский завод обновил оборудование для сборки новой модели. В частности, была роботизирована сварка боковых частей, переднего блока кузова и крыши. По информации журналистов Drom , «Renault Россия» получила 15 новых сварочных роботов, четыре робота-переносчика, два робота, отвечающих за смену оснастки кузова. Все это должно повысить точность сварки.





Габаритная длина модели достигает 4341 мм, ширина — 1804 мм, а высота — 1682 мм. Колесная база Duster'2022 составляет 2676 мм. Автомобиль стал длиннее, но ýже предшественника. Колесная база увеличилась на символические 3 мм. Клиренс остался прежним — 210 мм. Производитель уверяет, что углы въезда и съезда также не хуже, чем у предшественника: 31 и 33 градуса соответственно. Первый Duster был очень способным малым на бездорожье.





В основе Renault Duster II лежит в очередной раз доработанная платформа B0. Полный список доступных силовых агрегатов опубликуют позже. Известно лишь, что машине точно достанется 1,3-литровый турбомотор, который мы знаем по Arkana и рестайлинговому Kaptur. Самый большой вопрос касается дизельной версии. Не факт, что 1,5-литровый агрегат останется в линейке. Duster сможет быть чисто переднеприводным либо с подключаемой задней осью.

Обещают, что продажи новинки начнутся в конце зимы — начале весны сего года.