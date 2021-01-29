Тим Кук назвал бизнес-модель Facebook презренной

Источник материала: Onliner

На днях стало известно, что Facebook хочет пойти на Apple войной — подать в суд на компанию за новую политику конфиденциальности в App Store. Мол, Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке, заставляет разработчиков спрашивать разрешения у пользователей на отслеживание их активности для показа таргетированной рекламы, а сама этим требованиям не следует. О ситуации высказался Тим Кук.

Глава Apple, вероятно, уже в курсе готовящегося иска от Facebook. Он серьезно насолил Марку Цукербергу, ведь его соцсеть теперь вынуждена получать явное разрешение от пользователей на сбор данных для показа персонализированной рекламы. Но далеко не все пользователи на такое согласятся. А это приведет к сокращению доходов.

Вот что сказал об этой ситуации Тим Кук.

— Если мы примем как нормальное явление, что все в нашей жизни можно объединить и продать, то мы потеряем гораздо больше, чем данные. Мы потеряем свободу быть людьми, — такие слова прозвучали во время выступления на конференции European Computers, Privacy & Data Protection. — Если бизнес построен на введении пользователей в заблуждение, на использовании данных, на выборе, который вообще не является выбором, он не заслуживает нашей похвалы. Он заслуживает презрения.