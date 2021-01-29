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Xiaomi анонсировала настоящую беспроводную зарядку

29.01.2021 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Xiaomi представила систему Mi Air Charge, которая представляет собой беспроводную зарядку, способную пополнять энергию внешних устройств на расстоянии в несколько метров. Устройство может заряжать сразу несколько девайсов одновременно, «когда пользователь проходит мимо».

Передатчик походит внешне на тумбочку — его габариты нельзя назвать компактными. Его мощность составляет 5 Ватт. С помощью пяти встроенных фазовых антенн устройство определяет расположение заряжаемого устройства. Затем в дело вступает массив из 144 антенн, передающих сигнал в миллиметровом диапазоне на условный телефон, где они преобразуются в электроэнергию.

Любой смартфон или иное устройство зарядить подобным способом не получится: он должен быть оснащен приемными антеннами — в данном случае их 14, а также модулем «прицеливания», на который ориентируются фазовые антенны передатчика.

Неизвестно, когда технология доберется до коммерческого применения.

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Компания Xiaomi представила систему Mi Air Charge, которая представляет собой беспроводную зарядку, способную пополнять энергию внешних устройств на расстоянии в...
 
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