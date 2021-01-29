Xiaomi анонсировала настоящую беспроводную зарядку

Источник материала: Onliner Компания Xiaomi представила систему Mi Air Charge, которая представляет собой беспроводную зарядку, способную пополнять энергию внешних устройств на расстоянии в несколько метров. Устройство может заряжать сразу несколько девайсов одновременно, «когда пользователь проходит мимо».

Передатчик походит внешне на тумбочку — его габариты нельзя назвать компактными. Его мощность составляет 5 Ватт. С помощью пяти встроенных фазовых антенн устройство определяет расположение заряжаемого устройства. Затем в дело вступает массив из 144 антенн, передающих сигнал в миллиметровом диапазоне на условный телефон, где они преобразуются в электроэнергию.

We're excited to bring you the remote charging technology - Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you're gaming, walking around or even when something's in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2 — Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021

Любой смартфон или иное устройство зарядить подобным способом не получится: он должен быть оснащен приемными антеннами — в данном случае их 14, а также модулем «прицеливания», на который ориентируются фазовые антенны передатчика.

Неизвестно, когда технология доберется до коммерческого применения.