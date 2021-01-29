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Иллюстративное фото

«А вот с геолокацией не все так однозначно. Если это дополнительная информация к той, что уже обладает мошенник — она облегчит ему задачу. Скажем, человек рассказывает об автосигнализации, публикует авто и геолокацию. Тут все понятно. То же и с фото из отпуска, если злоумышленник следит за вашей жизнью, то он знает, что скорее всего никто даже в полицию в ближайшие 2 недели из-за угона не обратится. С другой стороны, сама по себе геолокация на фото с авто не упрощает задачи грабителям. Ведь можно выйти на улицу и снять любой автомобиль», — рассказал эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы причины, почему нельзя публиковать в Сети фото автомобиля Для многих кажется привычным делом размещать в соцсетях снимки себя с личным автомобилем. Но мало кто задумывается, какой от этого может быть вред.

Такими же способами пользуются полицейские и судебные приставы. Также снимок может использоваться в суде как доказательство вины или невиновности. Так, известен случай, когда у должника отобрали машину, зарегистрированную на родственника.Не редко соцсети становятся своеобразной базой данных для угонщиков, которые могут найти необходимую им модель с нужным цветом «где-то рядом». Причем зачастую владельцы сами рассказывают на своих страницах где паркуются, какими опциями оснащена машина или какой у них маршрут движения.Самое неожиданное, с чем могут столкнуться автовладельцы — это подделка ключей. Да, по снимкам можно изготовить дубликат ключа. Ну а с машинами-клонами знакомы многие — когда на идентичный автомобиль изготавливаются номерные знаки и делаются поддельные документы. Эту информацию также можно подчерпнуть из фотографий в Сети.Отдельным пунктом следует сказать о страсти водителей, демонстрирующих в онлайне свою активность, чекиниться в местах посещения и дополнять фотографии геолокацией. А ведь череда снимков с автомобилем по определенному адресу, а затем внезапные красивые кадры на солнечных пляжах могут не только навести угонщиков на автомобиль во время вашего отсутствия, но и элементарно сообщить ворам-домушникам, что квартира находится без присмотра.