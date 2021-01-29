ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сколько сейчас можно заработать на депозитах в российских рублях

29.01.2021 10:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Что могут предложить банки тем, кто не готов хранить сбережения в белорусских рублях даже под 20%? А тем, кого не привлекают ставки 2,3% по вкладам в долларах? FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какую доходность можно рассчитывать, если отнести сбережения на депозит в российских рублях.


Фото: Pixabay.com

В таблицах собраны по 5 вкладов с самой высокой ставкой в каждой из четырех категорий: вклады до 6 месяцев и от 1 года, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма первоначального взноса на вклад не должна превышать 50 тысяч рублей. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 28 января.

Безотзывные вклады до 6 месяцев

В девяти банках можно открыть вклад под самую высокую ставку — 4,2%. Раз ставка одинаковая, то важно оценить другие параметры.

Самый короткий вклад на 35 дней открывают в Банке Дабрабыт и Белагропромбанке, на 45 дней — во Франсабанке. Минимальная сумма вклада колеблется от 300 рублей до 10 тысяч. В лидерах по доступности вкладов — Банк Дабрабыт, но только при оформлении вклада онлайн. От 1 тысячи можно оформить депозит в БНБ-Банке и Франсабанке.

Если планируете делать дополнительные взносы, то такая возможность есть во всех банках, кроме Банка Дабрабыт и Технобанка. По всем вкладам, кроме вклада Франсабанка, предусмотрена капитализация процентов.

Отметим, что в Банке Дабрабыт также есть вклад на 2−11 месяцев под 4,2%. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч российских рублей.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 4−4,2% (фиксированная); 3 и 6 месяцев; от 1000 RUB; да, кроме последних 2 месяцев; да

Альфа-Банк,
Альфа-вклад в иностранной валюте

4,2% (фиксированная); 5 месяцев; от 7000 RUB; да, кроме последнего месяца; да, 2 раза в месяц

Банк Дабрабыт,
Цудоўны

4,2% (фиксированная); 35 дней; от 3000 RUB в отделении и от 300 RUB онлайн; нет; да

Банк Решение,
Формула успеха

4,2% (фиксированная); 3 месяца; от 10 000 RUB; да; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

4,2% (фиксированная); 35,95 и 185 дней; от 2000 BYN; да, первые 4, 60 и 150 дней; да, ежемесячная при оформлении в отделении и 2 раза в месяц при оформлении вклада онлайн

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

4,2% (фиксированная); 90−369 дней; от 6 000 RUB; нет; да

БТА Банк,
Открытие, Я успешен

4,2% (фиксированная); 2 и 6 месяцев; от 3000 RUB; да, первые 1 и 5 месяцев; да

Технобанк,
Оптимальный

4,2% (фиксированная); 180 дней; от 10 000 RUB; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

4,2% (фиксированная); 45, 95 и 185 дней; от 1000 RUB; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней и по вкладу на 185 дней первые 150 дней; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 4−4,2% (фиксированная); 3 и 6 месяцев; от 1000 RUB; да, кроме последних 2 месяцев; да

Альфа-Банк,
Альфа-вклад в иностранной валюте

4,2% (фиксированная); 5 месяцев; от 7000 RUB; да, кроме последнего месяца; да, 2 раза в месяц

Банк Дабрабыт,
Цудоўны

4,2% (фиксированная); 35 дней; от 3000 RUB в отделении и от 300 RUB онлайн; нет; да

Банк Решение,
Формула успеха

4,2% (фиксированная); 3 месяца; от 10 000 RUB; да; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

4,2% (фиксированная); 35,95 и 185 дней; от 2000 BYN; да, первые 4, 60 и 150 дней; да, ежемесячная при оформлении в отделении и 2 раза в месяц при оформлении вклада онлайн

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

4,2% (фиксированная); 90−369 дней; от 6000 RUB; нет; да

БТА Банк,
Открытие, Я успешен

4,2% (фиксированная); 2 и 6 месяцев; от 3000 RUB; да, первые 1 и 5 месяцев; да

Технобанк,
Оптимальный

4,2% (фиксированная); 180 дней; от 10 000 RUB; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

4,2% (фиксированная); 45, 95 и 185 дней; от 1000 RUB; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней и по вкладу на 185 дней первые 150 дней; нет

Минимальная ставка по категории «коротких» вкладов — 3,05%.

Отзывные вклады до 6 месяцев

Ставки по вкладам с правом отзыва практически в 2 раза ниже, чем по безотзывным. В пятерке лучших вклады под 2,6−2,65% годовых. Самая высокая ставка будет по вкладу в БНБ-Банке, если вклад оформляется онлайн.

Значительно различаются минимальные суммы вкладов. Самый доступный вклад в Paritetbank (от 100 рублей), а самый высокий порог входа в Технобанке (от 50 тысяч рублей). Лучшие вклады можно открыть на срок от 45 дней до 6 месяцев.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

2,5−2,65% (фиксированная); 3 и 6 месяцев; от 1000 RUB; да, кроме последних 2 месяцев; да

Технобанк,
Выгодный

2,62% (фиксированная); 45 дней; от 50 000 RUB; нет; нет

Франсабанк,
Результативный

2,62% (фиксированная); 45 и 185 дней; от 1000 RUB; да, по вкладу на 185 дней первые 150 дней; да, по вкладу на 185 дней

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

2,6% (фиксированная); 90−1000 дней; от от 6000 RUB; да, кроме последних 35 дней не менее 600 RUB; да

Paritetbank,
Стабильный доход

2,6%; 6 месяцев; от 100 RUB; нет; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

2,5−2,65% (фиксированная); 3 и 6 месяцев; от 1000 RUB; да, кроме последних 2 месяцев; да

Технобанк,
Выгодный

2,62% (фиксированная); 45 дней; от 50 000 RUB; нет; нет

Франсабанк,
Результативный

2,62% (фиксированная); 45 и 185 дней; от 1000 RUB; да, по вкладу на 185 дней первые 150 дней; да, по вкладу на 185 дней

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

2,6% (фиксированная); 90−1000 дней; от от 6000 RUB; да, кроме последних 35 дней не менее 600 RUB; да

Paritetbank,
Стабильный доход

2,6%; 6 месяцев; от 100 RUB; нет; нет

Ставки по отзывным вкладам других банков в этой категории стартуют с 1,7%.

Безотзывные вклады от 1 года

Ставки по депозитам в российских рублях на длинные сроки достигают 8−9% годовых. Лидер обзора — РРБ-Банк. Заметим, что по вкладам в белорусских рублях на данный момент ситуация обратная: самые интересные ставки обычно на коротких сроках.

Для оформления вклада достаточно внести от 300 рублей до 10 тысяч рублей. Большинство «длинных» вкладов пополнять нельзя: пополнение в течение первого месяца возможно в Банке Дабрабыт и БТА Банке.

Для вкладов на сроках от 1 года важный параметр — наличие капитализации. Эта опция не предусмотрена только в Франсабанке.

От Банка Дабрабыт и Банка Решение были выбраны вклады на 24 месяца под 8% годовых. Если открывать вклад на 13 месяцев в этих банках, то ставка будет равна 7% в год.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 13 месяцев

9% (фиксированная); 13 месяцев; от 6000 RUB; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт ПЛЮС

8,6% (фиксированная); 385 дней; от 1000 RUB; нет; нет

БТА Банк,
Я надёжен

8,5% (фиксированная); 13 месяцев; от 3000 RUB; да, в первый месяц; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

8% (фиксированная); 24 месяца; от 300 RUB онлайн и от 3000 RUB в отделении; да, в первый месяц; да

Банк Решение,
Формула успеха

8% (фиксированная); 24 месяца; от 10 000 RUB; нет; да

Paritetbank,
Клевер

8% (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 RUB; нет; да

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 13 месяцев

9% (фиксированная); 13 месяцев; от 6000 RUB; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт ПЛЮС

8,6% (фиксированная); 385 дней; от 1000 RUB; нет; нет

БТА Банк,
Я надёжен

8,5% (фиксированная); 13 месяцев; от 3000 RUB; да, в первый месяц; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

8% (фиксированная); 24 месяца; от 300 RUB онлайн и от 3000 RUB в отделении; да, в первый месяц; да

Банк Решение,
Формула успеха

8% (фиксированная); 24 месяца; от 10 000 RUB; нет; да

Paritetbank,
Клевер

8% (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 RUB; нет; да

Самая низкая ставка на рынке безотзывных вкладов от 1 года — 4,4%

Отзывные вклады от 1 года

Ставки по отзывным вкладам не чувствительны к изменению срока: лучшие предложения по-прежнему не превышают 2,6−2,65%. Вот семь банков с лучшими ставками.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

2,5−2,65% (фиксированная); 12 месяцев; от 1000 RUB; да, кроме последних 2 месяцев; да

БТА Банк,
БТА Максима

2,62% (фиксированная); 24 месяца; от 3000 RUB; да, первые 23 месяца; да

Технобанк,
Новая вершина

2,62% (фиксированная); 365 дней; от 10 000 RUB; нет; да

Франсабанк,
Результативный

2,62% (фиксированная); 385 дней; от 1000 RUB; нет; нет

Белинвестбанк,
Живые деньги

2,6% (фиксированная); 360 дней; от 30 000 RUB; да, первые 325 дней; да

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

2,6% (фиксированная); 90−1000 дней; от от 6000 RUB; да, кроме последних 35 дней не менее 600 RUB; да

РРБ-Банк,
Отзывный на 24 месяца

2,6% (фиксированная); 24 месяца; не предусмотрено; нет; да

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

2,5−2,65% (фиксированная); 12 месяцев; от 1000 RUB; да, кроме последних 2 месяцев; да

БТА Банк,
БТА Максима

2,62% (фиксированная); 24 месяца; от 3 000 RUB; да, первые 23 месяца; да

Технобанк,
Новая вершина

2,62% (фиксированная); 365 дней; от 10 000 RUB; нет; да

Франсабанк,
Результативный

2,62% (фиксированная); 385 дней; от 1 000 RUB; нет; нет

Белинвестбанк,
Живые деньги

2,6% (фиксированная); 360 дней; от 30 000 RUB; да, первые 325 дней; да

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

2,6% (фиксированная); 90−1000 дней; от от 6000 RUB; да, кроме последних 35 дней не менее 600 RUB; да

РРБ-Банк,
Отзывный на 24 месяца

2,6% (фиксированная); 24 месяца; не предусмотрено; нет; да

От 1,7% принесут вклады в других банках в этом сегменте.

Напомним, что вклады в иностранной валюте сроком до 2 лет облагаются подоходным налогом 13%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что могут предложить банки тем, кто не готов хранить сбережения в белорусских рублях даже под 20%? А тем, кого не привлекают ставки 2,3% по вкладам в долларах?
 
Новости дня
Новости разные
 
Ирина Шейк показала самое модное пальто на весну 2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by