Сколько сейчас можно заработать на депозитах в российских рублях

Что могут предложить банки тем, кто не готов хранить сбережения в белорусских рублях даже под 20%? А тем, кого не привлекают ставки 2,3% по вкладам в долларах? FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какую доходность можно рассчитывать, если отнести сбережения на депозит в российских рублях.
В таблицах собраны по 5 вкладов с самой высокой ставкой в каждой из четырех категорий: вклады до 6 месяцев и от 1 года, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма первоначального взноса на вклад не должна превышать 50 тысяч рублей. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 28 января.
Безотзывные вклады до 6 месяцев
В девяти банках можно открыть вклад под самую высокую ставку — 4,2%. Раз ставка одинаковая, то важно оценить другие параметры.
Если планируете делать дополнительные взносы, то такая возможность есть во всех банках, кроме Банка Дабрабыт и Технобанка. По всем вкладам, кроме вклада Франсабанка, предусмотрена капитализация процентов.
Отметим, что в Банке Дабрабыт также есть вклад на 2−11 месяцев под 4,2%. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч российских рублей.
4−4,2% (фиксированная); 3 и 6 месяцев; от 1000 RUB; да, кроме последних 2 месяцев; да
Альфа-Банк,
Альфа-вклад в иностранной валюте
4,2% (фиксированная); 5 месяцев; от 7000 RUB; да, кроме последнего месяца; да, 2 раза в месяц
Банк Дабрабыт,
Цудоўны
4,2% (фиксированная); 35 дней; от 3000 RUB в отделении и от 300 RUB онлайн; нет; да
Банк Решение,
Формула успеха
4,2% (фиксированная); 3 месяца; от 10 000 RUB; да; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
4,2% (фиксированная); 35,95 и 185 дней; от 2000 BYN; да, первые 4, 60 и 150 дней; да, ежемесячная при оформлении в отделении и 2 раза в месяц при оформлении вклада онлайн
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
4,2% (фиксированная); 90−369 дней; от 6000 RUB; нет; да
БТА Банк,
Открытие, Я успешен
4,2% (фиксированная); 2 и 6 месяцев; от 3000 RUB; да, первые 1 и 5 месяцев; да
Технобанк,
Оптимальный
4,2% (фиксированная); 180 дней; от 10 000 RUB; нет; да
Франсабанк,
Верный расчёт
4,2% (фиксированная); 45, 95 и 185 дней; от 1000 RUB; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней и по вкладу на 185 дней первые 150 дней; нет
Минимальная ставка по категории «коротких» вкладов — 3,05%.
Отзывные вклады до 6 месяцев
Ставки по вкладам с правом отзыва практически в 2 раза ниже, чем по безотзывным. В пятерке лучших вклады под 2,6−2,65% годовых. Самая высокая ставка будет по вкладу в БНБ-Банке, если вклад оформляется онлайн.
Значительно различаются минимальные суммы вкладов. Самый доступный вклад в Paritetbank (от 100 рублей), а самый высокий порог входа в Технобанке (от 50 тысяч рублей). Лучшие вклады можно открыть на срок от 45 дней до 6 месяцев.
2,5−2,65% (фиксированная); 3 и 6 месяцев; от 1000 RUB; да, кроме последних 2 месяцев; да
Технобанк,
Выгодный
2,62% (фиксированная); 45 дней; от 50 000 RUB; нет; нет
Франсабанк,
Результативный
2,62% (фиксированная); 45 и 185 дней; от 1000 RUB; да, по вкладу на 185 дней первые 150 дней; да, по вкладу на 185 дней
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
2,6% (фиксированная); 90−1000 дней; от от 6000 RUB; да, кроме последних 35 дней не менее 600 RUB; да
Paritetbank,
Стабильный доход
2,6%; 6 месяцев; от 100 RUB; нет; нет
Ставки по отзывным вкладам других банков в этой категории стартуют с 1,7%.
Безотзывные вклады от 1 года
Ставки по депозитам в российских рублях на длинные сроки достигают 8−9% годовых. Лидер обзора — РРБ-Банк. Заметим, что по вкладам в белорусских рублях на данный момент ситуация обратная: самые интересные ставки обычно на коротких сроках.
Для оформления вклада достаточно внести от 300 рублей до 10 тысяч рублей. Большинство «длинных» вкладов пополнять нельзя: пополнение в течение первого месяца возможно в Банке Дабрабыт и БТА Банке.
Для вкладов на сроках от 1 года важный параметр — наличие капитализации. Эта опция не предусмотрена только в Франсабанке.
От Банка Дабрабыт и Банка Решение были выбраны вклады на 24 месяца под 8% годовых. Если открывать вклад на 13 месяцев в этих банках, то ставка будет равна 7% в год.