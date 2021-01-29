Сколько сейчас можно заработать на депозитах в российских рублях

Источник материала: Tut.by

Что могут предложить банки тем, кто не готов хранить сбережения в белорусских рублях даже под 20%? А тем, кого не привлекают ставки 2,3% по вкладам в долларах? FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какую доходность можно рассчитывать, если отнести сбережения на депозит в российских рублях.



Фото: Pixabay.com

В таблицах собраны по 5 вкладов с самой высокой ставкой в каждой из четырех категорий: вклады до 6 месяцев и от 1 года, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма первоначального взноса на вклад не должна превышать 50 тысяч рублей. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 28 января.

Безотзывные вклады до 6 месяцев

В девяти банках можно открыть вклад под самую высокую ставку — 4,2%. Раз ставка одинаковая, то важно оценить другие параметры.

Самый короткий вклад на 35 дней открывают в Банке Дабрабыт и Белагропромбанке , на 45 дней — во Франсабанке . Минимальная сумма вклада колеблется от 300 рублей до 10 тысяч. В лидерах по доступности вкладов — Банк Дабрабыт , но только при оформлении вклада онлайн. От 1 тысячи можно оформить депозит в БНБ-Банке и Франсабанке .

Если планируете делать дополнительные взносы, то такая возможность есть во всех банках, кроме Банка Дабрабыт и Технобанка . По всем вкладам, кроме вклада Франсабанка, предусмотрена капитализация процентов.

Отметим, что в Банке Дабрабыт также есть вклад на 2−11 месяцев под 4,2%. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч российских рублей.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 4−4,2% (фиксированная); 3 и 6 месяцев; от 1000 RUB; да, кроме последних 2 месяцев; да Альфа-Банк,

Альфа-вклад в иностранной валюте 4,2% (фиксированная); 5 месяцев; от 7000 RUB; да, кроме последнего месяца; да, 2 раза в месяц Банк Дабрабыт,

Цудоўны 4,2% (фиксированная); 35 дней; от 3000 RUB в отделении и от 300 RUB онлайн; нет; да Банк Решение,

Формула успеха 4,2% (фиксированная); 3 месяца; от 10 000 RUB; да; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 4,2% (фиксированная); 35,95 и 185 дней; от 2000 BYN; да, первые 4, 60 и 150 дней; да, ежемесячная при оформлении в отделении и 2 раза в месяц при оформлении вклада онлайн БПС-Сбербанк,

Сохраняй 4,2% (фиксированная); 90−369 дней; от 6 000 RUB; нет; да БТА Банк,

Открытие, Я успешен 4,2% (фиксированная); 2 и 6 месяцев; от 3000 RUB; да, первые 1 и 5 месяцев; да Технобанк,

Оптимальный 4,2% (фиксированная); 180 дней; от 10 000 RUB; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 4,2% (фиксированная); 45, 95 и 185 дней; от 1000 RUB; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней и по вкладу на 185 дней первые 150 дней; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 4−4,2% (фиксированная); 3 и 6 месяцев; от 1000 RUB; да, кроме последних 2 месяцев; да Альфа-Банк,

Альфа-вклад в иностранной валюте 4,2% (фиксированная); 5 месяцев; от 7000 RUB; да, кроме последнего месяца; да, 2 раза в месяц Банк Дабрабыт,

Цудоўны 4,2% (фиксированная); 35 дней; от 3000 RUB в отделении и от 300 RUB онлайн; нет; да Банк Решение,

Формула успеха 4,2% (фиксированная); 3 месяца; от 10 000 RUB; да; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 4,2% (фиксированная); 35,95 и 185 дней; от 2000 BYN; да, первые 4, 60 и 150 дней; да, ежемесячная при оформлении в отделении и 2 раза в месяц при оформлении вклада онлайн БПС-Сбербанк,

Сохраняй 4,2% (фиксированная); 90−369 дней; от 6000 RUB; нет; да БТА Банк,

Открытие, Я успешен 4,2% (фиксированная); 2 и 6 месяцев; от 3000 RUB; да, первые 1 и 5 месяцев; да Технобанк,

Оптимальный 4,2% (фиксированная); 180 дней; от 10 000 RUB; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 4,2% (фиксированная); 45, 95 и 185 дней; от 1000 RUB; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней и по вкладу на 185 дней первые 150 дней; нет

Минимальная ставка по категории «коротких» вкладов — 3,05%.

Отзывные вклады до 6 месяцев

Ставки по вкладам с правом отзыва практически в 2 раза ниже, чем по безотзывным. В пятерке лучших вклады под 2,6−2,65% годовых. Самая высокая ставка будет по вкладу в БНБ-Банке , если вклад оформляется онлайн.

Значительно различаются минимальные суммы вкладов. Самый доступный вклад в Paritetbank (от 100 рублей), а самый высокий порог входа в Технобанке (от 50 тысяч рублей). Лучшие вклады можно открыть на срок от 45 дней до 6 месяцев.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 2,5−2,65% (фиксированная); 3 и 6 месяцев; от 1000 RUB; да, кроме последних 2 месяцев; да Технобанк,

Выгодный 2,62% (фиксированная); 45 дней; от 50 000 RUB; нет; нет Франсабанк,

Результативный 2,62% (фиксированная); 45 и 185 дней; от 1000 RUB; да, по вкладу на 185 дней первые 150 дней; да, по вкладу на 185 дней БПС-Сбербанк,

Сохраняй 2,6% (фиксированная); 90−1000 дней; от от 6000 RUB; да, кроме последних 35 дней не менее 600 RUB; да Paritetbank,

Стабильный доход 2,6%; 6 месяцев; от 100 RUB; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 2,5−2,65% (фиксированная); 3 и 6 месяцев; от 1000 RUB; да, кроме последних 2 месяцев; да Технобанк,

Выгодный 2,62% (фиксированная); 45 дней; от 50 000 RUB; нет; нет Франсабанк,

Результативный 2,62% (фиксированная); 45 и 185 дней; от 1000 RUB; да, по вкладу на 185 дней первые 150 дней; да, по вкладу на 185 дней БПС-Сбербанк,

Сохраняй 2,6% (фиксированная); 90−1000 дней; от от 6000 RUB; да, кроме последних 35 дней не менее 600 RUB; да Paritetbank,

Стабильный доход 2,6%; 6 месяцев; от 100 RUB; нет; нет

Ставки по отзывным вкладам других банков в этой категории стартуют с 1,7%.

Безотзывные вклады от 1 года

Ставки по депозитам в российских рублях на длинные сроки достигают 8−9% годовых. Лидер обзора — РРБ-Банк . Заметим, что по вкладам в белорусских рублях на данный момент ситуация обратная: самые интересные ставки обычно на коротких сроках.

Для оформления вклада достаточно внести от 300 рублей до 10 тысяч рублей. Большинство «длинных» вкладов пополнять нельзя: пополнение в течение первого месяца возможно в Банке Дабрабыт и БТА Банке .

Для вкладов на сроках от 1 года важный параметр — наличие капитализации. Эта опция не предусмотрена только в Франсабанке .

От Банка Дабрабыт и Банка Решение были выбраны вклады на 24 месяца под 8% годовых. Если открывать вклад на 13 месяцев в этих банках, то ставка будет равна 7% в год.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 9% (фиксированная); 13 месяцев; от 6000 RUB; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт ПЛЮС 8,6% (фиксированная); 385 дней; от 1000 RUB; нет; нет БТА Банк,

Я надёжен 8,5% (фиксированная); 13 месяцев; от 3000 RUB; да, в первый месяц; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 8% (фиксированная); 24 месяца; от 300 RUB онлайн и от 3000 RUB в отделении; да, в первый месяц; да Банк Решение,

Формула успеха 8% (фиксированная); 24 месяца; от 10 000 RUB; нет; да Paritetbank,

Клевер 8% (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 RUB; нет; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 9% (фиксированная); 13 месяцев; от 6000 RUB; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт ПЛЮС 8,6% (фиксированная); 385 дней; от 1000 RUB; нет; нет БТА Банк,

Я надёжен 8,5% (фиксированная); 13 месяцев; от 3000 RUB; да, в первый месяц; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 8% (фиксированная); 24 месяца; от 300 RUB онлайн и от 3000 RUB в отделении; да, в первый месяц; да Банк Решение,

Формула успеха 8% (фиксированная); 24 месяца; от 10 000 RUB; нет; да Paritetbank,

Клевер 8% (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 RUB; нет; да

Самая низкая ставка на рынке безотзывных вкладов от 1 года — 4,4%

Отзывные вклады от 1 года

Ставки по отзывным вкладам не чувствительны к изменению срока: лучшие предложения по-прежнему не превышают 2,6−2,65%. Вот семь банков с лучшими ставками.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 2,5−2,65% (фиксированная); 12 месяцев; от 1000 RUB; да, кроме последних 2 месяцев; да БТА Банк,

БТА Максима 2,62% (фиксированная); 24 месяца; от 3000 RUB; да, первые 23 месяца; да Технобанк,

Новая вершина 2,62% (фиксированная); 365 дней; от 10 000 RUB; нет; да Франсабанк,

Результативный 2,62% (фиксированная); 385 дней; от 1000 RUB; нет; нет Белинвестбанк,

Живые деньги 2,6% (фиксированная); 360 дней; от 30 000 RUB; да, первые 325 дней; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 2,6% (фиксированная); 90−1000 дней; от от 6000 RUB; да, кроме последних 35 дней не менее 600 RUB; да РРБ-Банк,

Отзывный на 24 месяца 2,6% (фиксированная); 24 месяца; не предусмотрено; нет; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 2,5−2,65% (фиксированная); 12 месяцев; от 1000 RUB; да, кроме последних 2 месяцев; да БТА Банк,

БТА Максима 2,62% (фиксированная); 24 месяца; от 3 000 RUB; да, первые 23 месяца; да Технобанк,

Новая вершина 2,62% (фиксированная); 365 дней; от 10 000 RUB; нет; да Франсабанк,

Результативный 2,62% (фиксированная); 385 дней; от 1 000 RUB; нет; нет Белинвестбанк,

Живые деньги 2,6% (фиксированная); 360 дней; от 30 000 RUB; да, первые 325 дней; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 2,6% (фиксированная); 90−1000 дней; от от 6000 RUB; да, кроме последних 35 дней не менее 600 RUB; да РРБ-Банк,

Отзывный на 24 месяца 2,6% (фиксированная); 24 месяца; не предусмотрено; нет; да

От 1,7% принесут вклады в других банках в этом сегменте.

Напомним, что вклады в иностранной валюте сроком до 2 лет облагаются подоходным налогом 13%.