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Xiaomi показала настоящую беспроводную зарядку. Смартфон заряжается по воздуху

29.01.2021 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi анонсировала по настоящему беспроводную зарядку под названием Mi Air Charge. Она способна подзаряжать одновременно несколько устройств на расстоянии пары метров, говорится на сайте компании.


В устройстве используется пять специальных антенн, с помощью которых определяется нахождение других аппаратов, требующих зарядки (скажем, смартфона) в помещении. После этого Air Charge начинает зарядку, передавая миллиметровые волны через 144 встроенные антенны. Для принятия сигнала другие гаджеты Xiaomi будут оснащаться двумя дополнительными датчиками — маячком для определения положения в комнате, а также антенной решеткой для приема волн и их преобразования.

По словам инженеров Xiaomi, максимальная мощность такой по настоящему беспроводной подзарядки составляет около 5 Вт. Но важно, что физические препятствия — например, мебель — не должны сказываться на ее мощности. Mi Air Charge способен заряжать смартфоны, смарт-часы и фитнес-браслеты.

Впрочем, до коммерческих образцов дело пока не пошло. Ресурс The Verge утверждает, что в разговоре с ним представитель Xiaomi обмолвился, что до конца года в продажу аппарат точно не выйдет.

 
 
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