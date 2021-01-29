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В Витебске пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Источник материала: Tut.by
Трагедия произошла 28 января на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 1 на улице Короткевича в микрорайоне Билево,
56-летний водитель Opel Astra сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 41-летнюю женщину.
Водитель был пьян.
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Трагедия произошла 28 января на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 1 на улице Короткевича в микрорайоне Билево.
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