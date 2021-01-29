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Тихановская встретится с главами МИД Украины, Литвы и Польши

29.01.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена провести встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также с его литовским и польским коллегами Габриелиусом Ландсбергисом и Збигневом Рау. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.



«Главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника в 2021 году. По инициативе украинской стороны в заседании примет участие приглашенная гостья - лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская», - говорится в сообщении.

Напомним, Люблинский треугольник - формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный главами МИД трех стран в июле 2020 года для координации деятельности на уровне трехстороннего сотрудничества и в рамках международных организаций с целью обеспечения соблюдения международного права. 
 
 
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Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена провести встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также с его...
 
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