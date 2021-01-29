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Одесситы нервно курят: Втыкнул. Куда? В дверь. Цитаты из беларуских судов
Источник материала: Партизан
Адвокат публикует в твиттер записки из белорусских судов. Это то ли очень смешно, то ли очень страшно
кадр из фильма "Кавказская пленница"
В беларуси еще в 2020-м случился правовой дефолт. Несмотря на это, адвокаты продолжают отстаивать права мирных беларусов в судах, которые все чаще напоминают шапито. не верите? Посмотрите, что пишет в своем твиттере адвокат мария колесова-гудилина –kyky.org
• «Сотрудники одного ведомства говорят моим подзащитными, что я – плохой адвокат. Из их уст это звучит однозначно как комплимент».
• Диалог обвиняемого и судьи:
– Куда шли?
– Высокий суд, шел в магазин за сборной моделью.
– Сколько она стоит?
– Примерно 152 рубля
– И где же деньги?
– На карте.
– И сколько же денег у вас на ней?
– 10.
– Значит, 10 рублей. Ясно все.
– Нет, 10 000 рублей.
– Ааа....
• «Показывал жесты солидарности, провоцировал на звуковые сигналы».
• Диалог адвоката и силовика:
– Вы задерживали ?
– Да.
– Вы представились?
– Конечно, и удостоверение показал.
– И там написано, что вас зовут Загор Антон Игоревич?
– Да.
– А как такое может быть, если это ваше ненастоящее имя? (В ответ – тишина)
• «Я – адвокат свидетеля. На лавочке в двух метрах от меня в балаклаве сидит ОМОНовец («потерпевший») и ржет во время дачи показаний свидетеля.
Я не выдержала и попросила сделать ему замечание, а вместо этого замечание сделали мне».
• «А вы знали, что один сотрудник милиции написал 150 (!) заявлений о возбуждении уголовных дел?»
• «Тут должна быть очень смешная история, но рассказать ее я не могу».
• Диалог адвоката и судьи:
– [В суде включают аудиозапись попытки вручения протокола и повестки – звучит только обычный стук в дверь и ничего больше] Высокий суд, непонятно, кто кому стучит и куда.
– Адвокат, у меня нет основания не доверять сотрудникам милиции.
– А у меня – есть.
• Диалог адвоката и заключенного:
– Ходил на прогулку 23 декабря, снежную бабу лепили. Один написал на ней ЖБ.
– А сотрудники что?
– Нас продольный спросил: «Что это?». Сразу сказал, живая баба.
• «Только что в коридоре СИЗО встретила Катерину Борисевич. Она успела сказать, что все будет хорошо».
• Диалог адвоката и судьи:
– Сейчас будет опрошен свидетель Кошкин Михаил Ильич (суд установит личность).
– Возражаю. Я против опроса свидетеля – он скончался 1940 году.
– Защитник, делаю вам замечание.
P.S. и все же Михаил Ильич Кошкин – советский инженер-конструктор, создатель танка Т-34 умер в 1940-м.
• Диалог адвоката и свидетеля-силовика в суде:
– Как вы поняли, в какое время задержали моего подзащитного?
– Ну как? В мозгах засек. Было примерно 13.10.
• Диалог адвоката и свидетеля-силовика в суде:
– Вы составляли протокол?
– Да.
– Почему в графе образование написано среднее?
– Ну, я по внешнему виду писал.
– Моя клиентка кандидат наук на пенсии. Не хотите извиниться за свои слова?
– Ладно. Извините.
«Подзащитный сказал, что по одному из каналов показали «Побег из Шоушенка». Понравилось всей камере в СИЗО №1».
• Диалог адвоката и судьи:
– Устанавливаем личность свидетеля Александрова (закрывает листиком экран).
– Высокий суд, мы не видим свидетеля и его удостоверение.
– Адвокат, вы слишком любопытная.
• Диалог адвоката и свидетеля-силовика:
– Каким образом вы передали копию протокола моей клиентке?
– Ну как... втыкнул.
– Куда и что?
– Ну, ей втыкнул их.
– Куда?!
– Ну, как куда – в дверь, вот фото.
• Диалог адвоката и свидетеля-силовика в суде:
– Что делал мой клиент?
– Ну, пратэставау, играу на гитарэ против чэсных выбарау.
– А как вы можете пояснить, что мой клиент не умеет играть на гитаре?
— Ну, плоха играу против чэсных выбарау.
• Диалог адвоката и судьи:
– Защитник, у вас есть ходатайство? Сразу говорите, какие недостатки в материалах.
– Конечно, хорошо… Много (долгое перечисление).
– Суд постановил возвратить материалы на доработку.
• «Где еще час найти в сутках? Допросы длятся до 22.30».
• «Сижу в суде, рядом девушка-волонтер вдруг говорит мне: «А вы адвокат? Зачем вообще адвокат? Он вообще чем-то может помочь? Сколько хожу, никогда не помог, только хуже сделал». Все понимаю, правовой дефолт, но это уже как бы обидно».
• «О, новая фишка. Некоторые сотрудники научились делать осмотр видеозаписей, и теперь пишут операционную систему и компьютер. А я же препод по copyright – пишу жалобы правообладателям на нелицензионные Windows».
• «Сижу я тут у суда, читаю материалы (фотографировать нельзя), яблоко ем. И тут один адвокат говорит: «Фи, зачем участвовать в «этих» делах. Я выше этого». А я, получается, ниже?»
• Диалог адвоката в суде:
– Адвокат выйдите, мы установим личность свидетеля.
– Не выйду, я тоже участник процесса.
– Я сейчас вызову милицию и поедете к своему клиенту.
– Вызывайте!
– Але, охрана? Вызовите наряд – адвокат устраивает незаконные мероприятия.
• Диалог адвоката и свидетеля-силовика в суде:
– Как вы узнали мою клиентку?
– По антропологическим признакам.
– И по каким именно: с непрерывным характером вариации, порядковые, дискретно варьирующие?
– Я отказываюсь отвечать...
• «Меня начали поздравлять с днем рождения, а он через неделю. Потом объяснили: а вдруг дадут 15 суток, тогда поздравить не успеют».
• «Сегодня один сотрудник СИЗО сказал, что читает мой твиттер. Передаю ему привет».
• Диалог адвоката и свидетеля-силовика:
– Как вы могли одновременно быть на улице Сурганова и улице Клумова?
– Я быстро езжу на спецтранспорте. Хотите, вас прокачу? Доехал за 5 минут.
– 8 километров за 5 минут – мне нужна такая машина.
• Диалог адвоката с подзащитной:
– Почему вас задержали?
– Видела, как задерживают, подошла и спросила: «А вы настоящий ОМОН?»
А он мне ответил, мол, идем, проверишь.
• «Перестаньте меня снимать, вы нарушаете мои авторские права!» – возмущался милиционер, когда задерживал людей. Вопрос: авторское право на что? На лицо?»
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Адвокат публикует в твиттер записки из белорусских судов. Это то ли очень смешно, то ли очень страшно
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