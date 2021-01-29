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Зачем запасников призывают в армию Беларуси?

29.01.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 300 человек призовут из запаса в армию в рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил Беларуси, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики.


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В стране продолжается масштабный экзамен для военных, за который будет дана оценка по выполнению поставленных задач. Так, танковые подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад на полигонах Гродненской и Минской областей провели марш и совершают стрельбы.

Еще одна цель – снять с хранения и проверить состояние вооружений и военной техники. Военнослужащие запаса пройдут дополнительное обучение перед маневрами.

Для отработки задач используются полигоны, а также леса и населенные пункты. Военным предстоит продемонстрировать способность действовать как на пересеченных участках местности, так и в городских условиях.

О проведении масштабной проверки стало известно в понедельник 25 января, на следующий день несколько бригад были приведены в высшую степень боеготовности.
 
 
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Около 300 человек призовут из запаса в армию в рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил Беларуси, сообщила в четверг...
 
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