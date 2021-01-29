Цифра дня. Сколько потратил Кремль на дружбу с Лукашенко за 20 лет

Источник материала: Салiдарнасць

Самая большая статья расходов из геополитического пакета РФ — поддержка политического режима в Беларуси.

По данным Новой газеты , всего на лояльные Кремлю политические режимы за 20 лет было потрачено $271 млрд.

За 20 лет союза с Беларусью различная помощь стране обошлась российским налогоплательщикам в более чем $109 млрд

Около $100 млрд из этой суммы — предоставленные Минску скидки на топливо. Еще $9 млрд — госкредиты.

В публикации отмечается, что самый привычный для России способ поддержки лояльных режимов — дотации на нефть и газ.

— Беларусь получает российский газ по цене около $130 за тысячу кубометров. Не считая 2020 года, когда произошел коллапс цен в Европе, скидка составляла от 35 до 50% к уровню средней цены российского газа в Европе, — объясняет заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Нефть Беларусь получает без экспортной пошлины, экономя на этом $1,5–2 млрд в год.

На деньги, которые российский власти потратили на помощь дружественным режимам и политические мегапроекты за рубежом за последние 20 лет, по оценкам издания, можно было бы построить в стране 15 тысяч новых больниц.