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Шендерович: Мы стремительно идем в сторону Беларуси, многие наработки Лукашенко уже в действии

29.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Писатель Виктор Шендерович считает, что российские власти берут пример с белорусских коллег.

Шендерович: Мы стремительно идем в сторону Беларуси, многие наработки Лукашенко уже в действии

Фото gordonua.com

Комментируя последствия уличных протестов 23 января в поддержку Алексея Навального, писатель заявил о пытках.

– Юноша, который бил ногами машину ФСБ – государственный тяжелый преступник. Его двое суток пытают на Петровке. Пытают. Ему не дают спать, его не кормят. Людей не выводят в туалеты и так далее. Люди ночуют без матрасов. На полу. Это преступники. Те, которые вышли на улицу, – сказал Шендерович в эфире Эха Москвы.  – Человек, который бил ногами женщину – он не преступник.

Его не ловят. Вот все приоритеты. Мы стремительно идем в сторону Беларуси. Многие наработки Лукашенко уже в работе вовсю. Ну еще не насилуют и не избивают и не заставляют петь государственный гимн, как на Окрестина, но мы на пути к этому уже совершенно очевидно.

Шендерович уточнил: «Мы идем в сторону Лукашенко в плане жестокости власти».

Писатель также привел сравнения протестов в Беларуси и России.

– К сожалению, мы не вышли, 200 тысяч нас не вышло и не будет выходить каждое воскресенье под 200 тысяч. К сожалению, пропорция уже общественного неприятия, которое есть в Беларуси, ее нет у нас, к сожалению. Мы не выучили уроки Беларуси. А власть-то выучила и поняла, что только сила. Только давить, – считает писатель.

Добавим, что 28 января суд признал законным арест Алексея Навального на 30 суток, отклонив апелляцию. Политик заявил, что когда ему после задержания в отделе полиции сообщили, что прямо здесь суд будет решать вопрос о его аресте, то «подумал, что это программа «Розыгрыш», что сейчас разъедутся кулисы, выйдет Путин и скажет: «Ха-ха, Алексей, вот как мы решили пошутить».

Шендерович: «Сейчас взаимоотношения с Лукашенко для Путина идеальны»

 
 
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