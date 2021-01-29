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Андерс Аслунд: США должны ввести санкции против «кошельков» Лукашенко

29.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Андерс Аслунд: США должны ввести санкции против «кошельков» Лукашенко

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  • 29.01.2021, 9:59
Андерс Аслунд: США должны ввести санкции против «кошельков» Лукашенко
Андерс Аслунд
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нужны масштабные меры, которые бы затронули сотни «придворных» дельцов.

Соединенные Штаты должны ввести санкции против сотен белорусских граждан, тесно связанных с режимом Александра Лукашенко. Такое мнение высказал Андерс Аслунд, эксперт влиятельного аналитического института Atlantic Council (Вашингтон), который стал одним из авторов доклада-рекомендаций по вопросам Беларуси, передает dw.com.

Документ предназначен новому президенту США Джо Байдену. Аслунд заметил, что США традиционно вносят в санкционные списки меньше имен, чем это делает Евросоюз.

«Я думаю, в случае Беларуси мы должны ввести санкции против сотен людей», — отметил Аслунд. Такие меры он считает эффективными, потому что «многие из этих людей владеют дачами либо ездят в отпуск в Юрмалу или Палангу.

Евразийский центр также предлагает Байдену назначить высокопоставленного чиновника, который бы отвечал за координацию санкций с ЕС, Великобританией и Канадой. Эксперты считают нужным ввести санкции и против компаний, заведующих «личными финансами» Лукашенко.

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Нужны масштабные меры, которые бы затронули сотни «придворных» дельцов.
 
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