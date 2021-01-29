Источник материала: Хартия'97

Как вывезти автомобиль из Беларуси при закрытых границах 29.01.2021, 9:58

Журналисты нашли «лазейки» в новых правилах.

Большинство белорусов, желающих уехать из страны, вынуждены пользоваться авиасообщением . Как в таком случае забрать с собой машину? «Автобизнес» разбирался в этом вопросе.

Как и сколько?

Неделю назад журналисты подробно изучили, кто и на каких основаниях может выехать из Беларуси через наземные пункты пропуска. Счастливчики, которые пересекут наземную границу, могут не задумываться над вопросом вывоза машины. Чего не скажешь о тех, кто отправляется, например, на заработки или ПМЖ авиарейсом. Что же делать?

Если ваша машина останется на белорусском учете даже за границей, то достаточно найти перевозчика, который готов вывезти авто на лафете. Далее необходимо заключить с ним договор на перевозку и передать автомобиль вместе с документами.

Если вы захотите вывезти машину для последующей регистрации в стране пребывания, то вам сперва понадобится снять ее с учета в ГАИ, а затем оформить все необходимые для вывоза документы во внутреннем пункте таможенного оформления. При этом наибольшей популярностью пользуется вопрос вывоза зарегистрированного авто, но об этом чуть позже.

Поищем подходящих перевозчиков. Первая фирма попросила 250 евро за доставку автомобиля из Минска в Вильнюс. Если, например, мы захотим доставить машину из Минска в Варшаву, то за это придется доплатить еще 250-300 евро. Собеседник рассказал, что их организация таким образом вывезла из страны уже более десяти машин, и предупредил, что к озвученной сумме может добавиться стоимость "зеленой карты". По его словам, в двух случаях пограничники требовали ее наличие. Зачем нужна страховка на автомобиль, вывозимый из страны на лафете, нам объяснить не смогли, добавив, что, возможно, это зависит от смены и настроения конкретного сотрудника.

Мы позвонили в несколько фирм, занимающихся доставкой авто из Европы, в Бресте и Гродно. Кто-то, например, сразу отказывался от предложения, ссылаясь на невозможность осуществления такой процедуры, кто-то просил перезвонить позже, чтобы уточнить нюансы или посоветоваться с коллегами. В итоге, прозвонив восемь объявлений, мы нашли людей, готовых просто перевезти авто через границу за 100-150 евро.

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что по крайней мере пока данная услуга пользуется небольшим спросом, именно поэтому многие перевозчики не знают, можно ли вообще такое сделать и что для этого нужно. С другой стороны, с момента введения запрета на выезд через наземные границы прошло чуть больше месяца, а мы уже смогли найти тех, кто "пересылал" автомобили за границу к владельцам.

Но зачем?

У некоторых может возникнуть вопрос: зачем забирать с собой машину на белорусской регистрации в Европу, если автомобили там стоят дешевле? Ответов и одновременно аргументов в пользу авто на белорусской регистрации сразу несколько.

Чтобы вы могли могли купить, а главное – зарегистрировать автомобиль на себя в стране пребывания, у вас должна быть прописка и все необходимые документы. Например, если вы работаете в Польше по рабочей визе или временному виду на жительство, то вы получите техпаспорт со сроком действия как у документа, подтверждающего ваше легальное нахождение в стране. Кроме того, вы потратите время сначала на продажу машины на родине, а потом на поиск и регистрацию следующей машины за границей. Выходит, что трудности с транспортировкой авто через границу могут оказаться меньшим из зол, особенно если вы не планируете переезжать насовсем.

Однако и в случае смены постоянного места жительства есть моменты, говорящие в пользу машины с белорусской "пропиской". Дело в том, что если вы постоянно проживаете за пределами РБ и захотите приехать погостить на родину на авто с иностранной регистрацией, то вам необходимо будет оформить временный ввоз. А это значит, что придется оставить на границе такую же сумму, как если бы вы решили растаможить автомобиль. От уплаты освобождаются только белорусы с паспортом серии "РР" – документом для постоянного проживания за пределами республики.

Наш вердикт

При большом желании для доставки машины за границу можно воспользоваться услугами перевозчиков. Однако эмиграция автомобилиста обложена трудностями со всех сторон. С одной стороны, практически невозможно выехать на автомобиле из Беларуси, с другой – сложно вернуться в страну на машине с иностранной регистрацией. Но, как говорится, никто не обещал, что будет легко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .