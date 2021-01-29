Российский хоккеист разбил голову, врезавшись в борт – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне хоккеисты "Сахалинских акул" принимали в гостях череповецкий "Алмаз" в рамках регулярного чемпионата МХЛ. Победу праздновали хозяева со счетом 2:1.

В середине второго периода 18-летний форвард "акул" Федор Кормачев врезался головой в борт после того, как против него применили силовой прием. Хоккеист разбил голову, с площадки его вынесли на носилках.

По информации клуба, состояние пострадавшего спортсмена улучшилось. "Рану нападающего зашили и уже вчера отпустили домой. Сейчас Федор проходит лечение и идет на поправку. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Желаем Федору скорейшего выздоровления!" - говорится в заявлении пресс-службы "Сахалинских акул".