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Российский хоккеист разбил голову, врезавшись в борт – видео
29.01.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Накануне хоккеисты "Сахалинских акул" принимали в гостях череповецкий "Алмаз" в рамках регулярного чемпионата МХЛ. Победу праздновали хозяева со счетом 2:1.
В середине второго периода 18-летний форвард "акул" Федор Кормачев врезался головой в борт после того, как против него применили силовой прием. Хоккеист разбил голову, с площадки его вынесли на носилках.
По информации клуба, состояние пострадавшего спортсмена улучшилось. "Рану нападающего зашили и уже вчера отпустили домой. Сейчас Федор проходит лечение и идет на поправку. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Желаем Федору скорейшего выздоровления!" - говорится в заявлении пресс-службы "Сахалинских акул".
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Молодой спортсмен получил серьезную травму в матче МХЛ "Сахалинские акулы" – "Алмаз". Смотрите на видео, что произошло на льду.
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