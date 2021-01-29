Как будут рассчитываться пенсии в странах ЕАЭС: подробности

Источник материала: Sputnik Беларусь

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в онлайн-формате видеомоста Минск – Бишкек – Ереван – Москва – Нур-Султан проходит пресс-конференция члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимура ЖАКСЫЛЫКОВА.

Он ответит на следующие вопросы:

Каковы главные плюсы вступившего в силу с января 2021 года соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС?

Какие меры планирует предпринять ЕЭК для роста экономики, пострадавшей от пандемии?

Как идет работа над созданием единой системы фискального мониторинга оборота товаров в ЕАЭС?

Также будут затронуты вопросы предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы, раскрыты сферы деятельности, на которые в 2021 году обратят особое внимание в связи с председательством Казахстана в ЕАЭС.

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