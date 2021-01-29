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Как будут рассчитываться пенсии в странах ЕАЭС: подробности
29.01.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В
Он ответит на следующие вопросы:
Также будут затронуты вопросы предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы, раскрыты сферы деятельности, на которые в 2021 году обратят особое внимание в связи с председательством Казахстана в ЕАЭС.
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