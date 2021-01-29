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Как будут рассчитываться пенсии в странах ЕАЭС: подробности

29.01.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в онлайн-формате видеомоста Минск – Бишкек – Ереван – Москва – Нур-Султан проходит пресс-конференция члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимура ЖАКСЫЛЫКОВА.

Он ответит на следующие вопросы:

  • Каковы главные плюсы вступившего в силу с января 2021 года соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС? 
  • Какие меры планирует предпринять ЕЭК для роста экономики, пострадавшей от пандемии? 
  • Как идет работа над созданием единой системы фискального мониторинга оборота товаров в ЕАЭС?   

Также будут затронуты вопросы предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы, раскрыты сферы деятельности, на которые в 2021 году обратят особое внимание в связи с председательством Казахстана в ЕАЭС.

 

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь проходит пресс-конференция члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической...
 
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