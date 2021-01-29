Ирина Шейк показала самое модное пальто на весну 2021

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супермодель Ирина Шейк спрогнозировала самый модный тренд наступающей весны: экс-возлюбленная Роналду и Брэдли Купера вышла в свет в пальто, которое точно оценят звезды streetstyle и поклонники.

После длинной и серой зимы каждый ощущает нехватку ярких красок. И если повлиять на температуру и погоду за окном невозможно, то обновить гардероб к наступающему сезону - вполне посильная задача. Встречать весну нужно во всеоружии и лучше начать с верхней одежды - пальто, которое заменит громоздкий пуховик или шубу.

Пользователи социальных сетей продолжают вдохновляться примером Ирины Шейк: модель не стала ждать нового сезона и продемонстрировала самое модное пальто на весну 2021.

Звезда попала в объективы папарацци в максимально весеннем аутфите, который уже не терпится воспроизвести самым модным поклонницам. Шейк сделала ставку на пальто сиреневого цвета от GCDS с акцентными плечами и дополнила его нежно-розовой сумкой от Rachel By Far.

Судя по всему, Шейк уже пора составлять сборник streetstyle-образов: до этого модель показала самый модный головной убор зимы, а также зимний "образ для мам" .

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