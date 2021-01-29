ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ирина Шейк показала самое модное пальто на весну 2021

29.01.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супермодель Ирина Шейк спрогнозировала самый модный тренд наступающей весны: экс-возлюбленная Роналду и Брэдли Купера вышла в свет в пальто, которое точно оценят звезды streetstyle и поклонники.

После длинной и серой зимы каждый ощущает нехватку ярких красок. И если повлиять на температуру и погоду за окном невозможно, то обновить гардероб к наступающему сезону - вполне посильная задача. Встречать весну нужно во всеоружии и лучше начать с верхней одежды - пальто, которое заменит громоздкий пуховик или шубу.

Пользователи социальных сетей продолжают вдохновляться примером Ирины Шейк: модель не стала ждать нового сезона и продемонстрировала самое модное пальто на весну 2021.

Звезда попала в объективы папарацци в максимально весеннем аутфите, который уже не терпится воспроизвести самым модным поклонницам. Шейк сделала ставку на пальто сиреневого цвета от GCDS с акцентными плечами и дополнила его нежно-розовой сумкой от Rachel By Far.

Судя по всему, Шейк уже пора составлять сборник streetstyle-образов: до этого модель показала самый модный головной убор зимы, а также зимний "образ для мам".

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководствуясь советами российской супермодели, в наступающем сезоне стилисты сделают акцент плечах и нежных зефирных оттенках.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые разгадали тайну следов жизни на Венере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by