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Двойной наезд на пешехода в Минске: он попал под машину, затем под автобус (видео)
Источник материала: Onliner
Как сообщили в ГАИ Минска, вчера вечером в местном проезде проспекта Независимости был совершен наезд на пешехода, причем человек сначала попал под машину, а затем под автобус. С травмами пострадавший доставлен в больницу.
— По предварительной информации, водитель Citroen (1986 года рождения) двигался по местному проезду проспекта Независимости со стороны улицы Стариновской в направлении улицы Руссиянова и в районе дома №168 совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства, — рассказали в Госавтоинспекции. — После этого на пешехода был совершен наезд пассажирским автобусом, двигавшимся со стороны улицы Руссиянова в направлении улицы Стариновской по установленному маршруту.
По факту происшествия проводится проверка.
ГАИ призывает пешеходов к благоразумию и напоминает, что переходить дорогу нужно в установленных для этого местах.
К слову, похожие ДТП случались на этом участке проспекта и ранее. Как правило, дорогу здесь перебегают те, кого подвозили и высадили на проспекте либо, наоборот, — кто пытается перебраться к проезжей части проспекта (она находится на возвышении по отношению к данному участку местного проезда). Остановочного пункта, зоны посадки-высадки или каких-либо других возможных пунктов притяжения непосредственно у проезжей части проспекта нет — это все перенесено в тот самый местный проезд. Но там случаются заторы из-за большого количества общественного транспорта и автомобилей, поэтому некоторые водители предпочитают осуществлять посадку или высадку непосредственно на проспекте. А пешеходы, вместо того чтобы пройти до регулируемого пешеходного перехода, перебегают дорогу по кратчайшему пути.
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Как сообщили в ГАИ Минска, вчера вечером в местном проезде проспекта Независимости был совершен наезд на пешехода, причем человек сначала попал под машину, а затем...
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