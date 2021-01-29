МВД и СК объяснили задержание анархистов: террористы, готовились к уличным боям, у них изъяты баннеры и стикеры

Источник материала: Onliner

Следственное управление УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках после выборов. Сегодня рассказали о новом эпизоде, и он тоже не связан с превышением полномочий. Речь о группе белорусских анархистов.

«По данным следствия, неустановленная группа лиц еще в 2005 году для осуществления преступной деятельности, создания условий для ее развития и поддержания объединила ряд организованных преступных групп, созданных в Республике Беларусь и других странах, в том числе общеизвестных групп анархистского движения», — сообщает пресс-служба Следственного комитета. — В указанном объединении четко распределены сферы влияния и территории, разработан план защиты и поддержки преступной деятельности, определены подчиненность участников и функции, направленные на систематическое осуществление противоправной деятельности, в том числе экстремистской.

Стоит отметить, что вся деятельность организации и входящих в ее состав структурных подразделений была направлена на:

— насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности Республики Беларусь;

— захват и удержание государственной власти неконституционным путем;

— осуществление террористической деятельности;

— организацию массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма;

— воспрепятствование законной деятельности государственных органов;

— распространение экстремистских материалов.

В ходе расследования уголовного дела получены неопровержимые доказательства о причастности к деятельности вышеуказанной преступной организации четырех граждан — участников массовых беспорядков, происходивших на территории столицы в прошлом году.

Установлено, что двое из них, 30-летний мужчина и 26-летняя девушка, являлись одними из администраторов ряда интернет-ресурсов и Telegram-каналов анархистской направленности, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими, а 20-летний и 24-летний мужчины – их активными участниками. В ресурсах неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, применению насилия в отношении представителей государственных органов, повреждению имущества, а также материалы обучающего характера для осуществления экстремистской деятельности. При этом в указанных ресурсах пропагандировалась и террористическая деятельность. Кроме того, там же размещались сведения о проведенных радикальных акциях, в том числе тех, в которых все четверо принимали непосредственное участие.

Следствием установлено, что преступная деятельность обвиняемых началась задолго до возникновения протестного настроения в Республике Беларусь, произошедшего в прошлом году. До указанного времени эта деятельность носила характер разовых акций, зачастую происходивших в ночное время. Воспользовавшись ситуацией летом прошлого года, они активизировали свою анархистскую деятельность, включая подготовку к масштабному противостоянию власти, вплоть до ведения уличных боев.

Кроме этого, в ходе следственных действий у обвиняемой изъяты десятки квитанций об оплате штрафов за лиц, привлеченных к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также денежные средства, переданные различными организациями, в том числе правозащитными и радикальными.

По месту жительства двоих мужчин изъяты агитационные баннеры, стикеры с экстремистскими надписями, дымовые шашки, компьютерная техника и многое другое. В ходе изучения содержимого техники обнаружены видеозаписи, которые были размещены на администрируемых ими ресурсах».

МВД сообщает свои подробности: «Задержанные — 26-летняя девушка и трое мужчин (20, 24 и 30 лет) — входили в состав объединения „Революционное действие“ („Автономное Действие — Беларусь“), совершали так называемые акты прямого действия и координировали их. Установлена причастность молодых людей и их единомышленников из других локальных групп к преступлениям против общественного порядка и нравственности, мира и безопасности.

В частности, участники этой ячейки забрасывали коктейлями Молотова здания налоговой инспекции в Гомеле и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010 году, а также оскверняли различные строения надписями и изображениями радикального толка. С 2017 года девушка размещала в открытом доступе публикации, содержащие призывы к насилию в отношении представителей власти.

Анархисты регулярно читали лекции, проводили семинары и полевые сборы, где обучали противостоянию правоохранительным органам, в том числе во время планируемых боевых действий и протестов.

Финансирование деятельности белорусской ячейки осуществлялось из-за рубежа, в том числе международными анархистскими организациями, такими как „Анархический Черный Крест“».

Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовного дела по массовым беспорядкам в Минске.

Что такое «Анархический Черный Крест»?

«Анархический Красный Крест» был создан в царской России для организации помощи политзаключенным. Позже сменил «красный» на «черный», чтобы избежать путаницы с известной организацией. В последующие годы активность возникала во времена политических режимов: фашистская Италия или диктатура Франко.

Поддерживая политических заключенных, противопоставляют себя либералам из Amnesty International тем, что в борьбе с тюремной системой и властью анархисты поддерживают революционное, силовое сопротивление.

12 ноября был задержан один из лидеров белорусских анархистов Николай Дедок.