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На обновленной Tesla Model S можно запускать Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3»

29.01.2021 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера Илон Маск представил новую версию автомобиля Tesla Model S, в которой появилась встроенная игровая система, способная «вытянуть» такие игры, как Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3». Заставка «Ведьмака» красуется на 17-дюймовом экране с разрешением 2200×1300 точек в альбомном режиме. Есть и дополнительный экран, обращенный к задним пассажирам.

Утверждается, что Tesla Arcade способна выдать производительность на уровне современных игровых консолей — 10 терафлопс, есть поддержка беспроводных контроллеров. Стоит отметить, что Илон Маск считается поклонником видеоигр (по его словам, он играл в Cyberpunk 2077 и сталкивался с багами в ней).

Однако пока остается открытым вопрос, зачем в машине оборудовать мощную игровую систему. Не исключено, что это отчасти маркетинг, так как после презентации акции CD Projekt заметно прибавили в цене.

На обновленной Tesla Model S можно запускать Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3»

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Вчера Илон Маск представил новую версию автомобиля Tesla Model S, в которой появилась встроенная игровая система, способная «вытянуть» такие игры, как Cyberpunk 2077 и...
 
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