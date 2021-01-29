На обновленной Tesla Model S можно запускать Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3»

Вчера Илон Маск представил новую версию автомобиля Tesla Model S, в которой появилась встроенная игровая система, способная «вытянуть» такие игры, как Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3». Заставка «Ведьмака» красуется на 17-дюймовом экране с разрешением 2200×1300 точек в альбомном режиме. Есть и дополнительный экран, обращенный к задним пассажирам.
Утверждается, что Tesla Arcade способна выдать производительность на уровне современных игровых консолей — 10 терафлопс, есть поддержка беспроводных контроллеров. Стоит отметить, что Илон Маск считается поклонником видеоигр (по его словам, он играл в Cyberpunk 2077 и сталкивался с багами в ней).